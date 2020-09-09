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Yaralı Doğan ve Baykuş tedavi altında
ZONGULDAK DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YARALI HALDE BULUNAN DOĞAN İLE YAVRU PEÇELİ BAYKUŞ’A SAHİP ÇIKTI.
Genel 09.09.2020, 12:13
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Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü yaralı halde bulunan Doğan ile peçeli yavru Baykuş’a sahip çıktı.
Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü yaralı halde bulunan Doğan ile peçeli yavru Baykuş’a sahip çıktı. Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri doğada kanadında yaralı halde bulunan Doğan ile peçeli yavru Baykuş’a sahip çıkarak tedavi altına aldı. Doğan ve Baykuş tedavisinin ardından doğaya tekrar salınacak.
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