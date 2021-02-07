Yaralı bulunan geyik tedavi altına alındı

Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Karsavul köyünde ormanda yaralı halde bulunan geyik, Amasya Doğa Koruma Milli Parklar yetkililerine teslim edildi.

Taşova’nın Karsavuk köyü Kuruğu mevkisinde ormanlık alanda köyde yaşayan bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan geyik köy muhtarı Mustafa Korkmaz ve vatandaş Kenan Tomrukçu tarafından ilçeye getirildi.

Yaralı geyik, Amasya’dan gelen Doğa Koruma Milli Parklar yetkilileriyle birlikte merkeze götürülerek tedavi altına alındı.