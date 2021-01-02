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Yaralı atmacaya jandarma şefkati
Jandarma Trafik Tim Komutanlığı ekipleri Korkuteli-Burdur karayolunda uygulama sırasında kanadından yaralı atmaca budu. Yaralı atmaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Korkuteli şefliği görevlilerine teslim edildi.
Genel 02.01.2021, 12:58
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Jandarma Trafik Tim Komutanlığı ekipleri Korkuteli-Burdur karayolunda uygulama sırasında kanadından yaralı atmaca budu. Yaralı atmaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Korkuteli şefliği görevlilerine teslim edildi.Korkuteli-Bucak yolunda trafik uygulaması yapan jandarma, yol kenarında sol kanadından yaralı bir atmaca buldu. Yaralı atmacayı alan jandarma trafik tim ekipleri, zaman kaybetmeden Doğa Koruma ve Milli Parklar Korkuteli şefliği ekiplerine teslim ettiler. Yaralı atmaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Korkuteli şefliği ekipleri tedavisi için Antalya’ya gönderildi. Türü koruma altında olan atmacanın tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.
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