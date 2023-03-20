Yaraları sarmak için 4 nala koştular

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından Diyarbakır’da depremzede çocuklara Türkiye Jokey Kulübü (TJK), moral verebilmek için Pony Club tırını gönderdi. Çocuklar at binip deprem travmasını gideriyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden sonra yaraları sarmak üzere destekte bulunan Türkiye Jokey Kulübü, depremin çocuklar üzerinde oluşturduğu travmayı bir nebze olsun giderebilmek için At’la Terapi ekibiyle Pony Club tırını deprem bölgelerinde Diyarbakır’a da yolladı. Diyarbakır Selahattin Eyyubi Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan depremzedeler, at binmenin keyfini yaşadı, çocuklara hediyeler verildi.

Afet bölgesini kapsayan etkinlik programı, hafta başında Osmaniye’de başladı. Diyarbakır’da devam eden etkinlikte Pony Club Atla Terapiye ek olarak boyama, oyunlar, puzzle, tiyatro etkinlikleri de düzenlendi.

Türkiye Jokey Kulübü Elazığ Hipodrom Müdürü Mehmet Demirçelik, Pony Clup tırları ile deprem bölgelerini gezerek çocuklara moral verdiklerini söyledi.

Demirçelik, “Tüm milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Depremin ilk saatlerinden itibaren TJK olarak alandaydık. Tarım ve Orman Bakanlığımız ile birlikte yaraları beraber sarmaya çalışıyoruz. Depremden kısa bir süre sonra çocuklarımızın yaralarını sarmak amacıyla Pony Clup tırlarımızla birlikte yola çıktık. Deprem bölgelerinde değişik lokasyonlarda çocuklarımızı ata bindirerek deprem travmalarından çıkmalarına destek olmaya çalışıyoruz” dedi.

Türkiye Jokey Kulübü Apranti Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Uzman Psikolog Bercis Merdanoğlu, At’la Terapinin çocuklar için psikolojik destek olduğunu ifade etti.

Deprem bölgesindeki çocukların at binmeleriyle birlikte yüzlerindeki ifadelerin değiştiğini belirten Merdanoğlu, şunları kaydetti:

“Türkiye Jokey Kulübü’nün sosyal sorumluluk projelerinden biri olan At’la terapi, Pony Clup tırlarıyla birlikte depremden etkilenen illeri geziyor. Depremden etkilenen çocuklarımızın özellikle psikolojik olarak da hayatlarına katkıda bulunmak istedik. Çocukların psikolojilerini bir nebze de olsun düzeltmek amaçlı il il gezmekteyiz. Çocuklarımıza at ile terapi çok önemlidir. Çocuklarımızda atla terapi ile ilgili gördüğümüz şeyler, onların hayat ile ilgili bağ kurmalarını sağlamak ve güvenli iletişim kurmalarını sağlamasında faydalı olmaktadır. Çocukların vücudunda oluşan psikosomatik bozukluklarına biraz da olsun fayda sağlamayı amaçlıyoruz. Terapi atımız ve terapi ekibimizle birlikte Diyarbakır’dayız. Çocukların bu dönemde daha fazla içlerine kapandığını görmekteyiz. Deprem bölgelerinde aynı şeyleri gözlemlerdik. Çocukların bu sorununa çözüm bulmak amaçlı biz de sahaya indik. Çocuklar atın vücudunu hissetmeye başlayınca, kendi vücudunu da hisseder. Çocukların psikolojik sorunlarına katkıda bulunuyoruz.”