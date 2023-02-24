Yaptırdığı bina depremde hasar görmeyen Nuh Doğuç: "Yapı denetimde zerre tolerans tanımadım"

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yaşayan Nuh Doğuç, 2020 yılında yaptırdığı binanın hasar görmeme nedenine dair, “Yapı denetimim iyiydi, zerre kadar tolerans tanımadım. İşin hilesine hurdasına kaçmadan kuralına göre oynarsan Allah’a şükür hiçbir şey olmaz” dedi.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Elbistan ve Pazarcık ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen 11 ilde binlerce bina yıkıldı. Elbistan’da ise depremin en etkili olduğu yerlerden biri Güneşli Mahallesi’ydi. Mahallede sağlam kalan binanın az olduğu görülürken, onlardan birinin sahibi Nuh Doğuç, binanın neden yıkılmadığını anlattı. Binayı 2020 yılında kendisinin yaptırdığını söyleyen Doğuç, “Önce bir muhasebe yapacaksın, nereden geldi niye gitti. İnşaatın dini imanı su. Kardeşim, inşaatı sulayacaksın. İnsanın bile yaşaması için su lazım. İnşaatın ana damarı su. Ben özel adam tuttum sulattım. Sulamazsan beton yanıyor” diye konuştu.

Binada ailesiyle birlikte aktif olarak oturduğunu dile getiren Doğuç, “Bir de yapı denetimim iyiydi, zerre kadar tolerans tanımadım. İşin hilesine hurdasına kaçmadan kuralına göre oynarsan Allah’a şükür hiçbir şey olmaz. Ailemizle beraber yaşıyorum. Şu anda doğal gaz, su yok ama oturuyoruz aktif olarak” ifadelerini kullandı.

Doğuç, insanlara mevzuata uyarak yapı oluşturulması tavsiyesinde bulunarak, “Ben mühendise dedim, ‘bak burada çocuklarımla birlikte oturacağım. 5 gidiyorsa 6 yap, 6 gidiyorsa 7 yap maliyetinden kaçma. Ben müteahhit değilim, satıcı da değilim hakkı neyse onu kullandım. Yapı denetim geldi, yukarı kadar baktı zerre kadar da hilemiz hurdamız yok. Allah’a şükür oturuyoruz” dedi.

Öte yandan binanın altındaki dişçinin camlarının bile kırılmadığı, içerideki hiçbir eşyaya zarar gelmediği görüldü.