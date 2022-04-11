Yapımı 8 saat sürüyor, hazır olunca kaleden davul çalınıyor

Çorum’un İskilip ilçesinde yüzyıllardır yaşatılan ve UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde yer alan keşkek, 8 saatte yapılarak Ramazan sofralarında ağızları tatlandırıyor.

Çorum’un İskilip ilçesinde keşkek, iftar sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer almaya bu Ramazan ayında da devam ediyor. Yüzyıllardır yaşatılan keşkek kültürü, ilçenin tüm mahallelerinde keşkek fırınlarında yaşatılıyor. UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde yer alan keşkeğin 8 saatlik lezzet yolculuğu iftar sofralarında sonlanıyor. Ünü tüm Türkiye’ye yayılan keşkek için fırınlarda kuyruk oluşuyor.

Marka tescili aldı

Belediye Başkanı Ali Sülük’ün girişimleri ile marka tescili alan ve ilçenin özgü yemeklerinden olan keşkek, meşhur İskilip dolmasından sonra kentin en uzun pişen ikinci yöresel yemeği olma özelliğini de taşıyor. Keşkeğin bu kadar ilgi görmesi en çok fırın sahiplerine yarıyor. Yılda bir ay çalışan keşkek fırınları, bu ayı en karlı şekilde kapatmak için her türlü imkanı müşterilerine sağlamaya çalışıyor.

Keşkekler hazır olunca kaleden davul çalınıyor

Sabah saatlerinde vatandaşlar tarafından keşkek çömlekleri fırınlara getiriliyor. Her bir çömleğin üzerinde karışmaması için işaretler bulunuyor. Keşkekler hazır olduğunda ise davulcular İskilip Kalesi’nde davul-zurna çalıyor. Davul-zurna sesini duyan vatandaşlar keşkek fırınlarına giderek çömleklerini alıyor.

"Keşkeğimiz iftar sofralarının vazgeçilmez yemeğidir"

İskilip keşkeğinin, ilçenin en önemli ve vazgeçilmez kültür değerlerinden birisi olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Ali Sülük, “Belediye olarak İskilip keşkeğimize marka tescili alarak bunu taçlandırmış olduk. Yıllardır herkesin keşkeği aynı fırınlarda pişer. Keşkeğimiz iftar sofralarının vazgeçilmez yemeğidir. İftardan bir saat önce İskilip kalesinden çalan davullar keşkek fırınlarının açıldığını belirterek insanları fırınlara davet eder. Kaleden gelen davul sesiyle fırınların açıldığını duyan vatandaşlar fırınlara giderek yemeğini alır. Bu bir ritüel şeklinde devam eder. Bizde belediye olarak restoranımızda önceden sipariş verildiğinde vatandaşlarımız için keşkek hazırlıyoruz” dedi.