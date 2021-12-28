Yapı Kredi'ye

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi, müşteri iletişim alanında en uzun soluklu ve en büyük ödül programı olan "Avrupa İletişim Merkezi ve Müşteri Hizmetleri Ödülleri 2021" kapsamında, "Dijital Müşteri Deneyimi" kategorisinde gümüş ödülün sahibi oldu.

Yapı Kredi açıklamasına göre, çalışanlarına değer veren ve müşteri deneyimini geliştirmek için sürekli yenilik yapan kuruluşların ödüllendirildiği organizasyon, Avrupa çapında müşterilerine yüksek hizmet sunmada öncülük eden kuruluşları belirliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, Yapı Kredi'nin dijital müşteri deneyimi alanındaki başarısını uluslararası arenada bir kez daha tescillediklerini belirtti.

Yapı Kredi olarak en güncel teknolojilerin sağladığı olanaklardan faydalanarak müşterilerin hayatlarını kolaylaştıran çözümler sunduklarını aktaran Doğan, şunları kaydetti:



"Dijital kanallarımız ile müşterilerimizin diledikleri yerden, diledikleri zamanda bankacılık işlemlerini kolayca gerçekleştirmesini sağlıyoruz. Bununla birlikte sektörde standartları belirleyen çalışmalara imza atıyoruz. Senelerdir dijitalleşme yönünde attığımız adımlar ve sektördeki öncü uygulamalarımız sayesinde müşteri deneyimini her zaman en üst seviyede tutuyoruz. Teknolojiyi, insanı merkeze alan bir yaklaşımla müşterilerimizin hayatına değer katacak bir şekilde kullanıyoruz."

Doğan, Yapı Kredi olarak gelecek dönemde de dijital bankacılık alanındaki konumlarını sürdürerek yeni teknolojileri en kullanışlı ve güncel halleriyle müşterilerinin hizmetine sunmayı sürdüreceklerini ve her zaman olduğu gibi yeni teknoloji ve uygulamalarla müşterilerin hayatlarındaki sınırları kaldırmaya ve ihtiyaç duydukları her anda yanlarında olmaya devam edeceklerini bildirdi.



