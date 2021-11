Yapı Kredi’den ihracatçı müşterilerine Türkiye’de bir ilk

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi, müşterilerinin hayatını kolaylaştıran ve sınırları kaldıran çözümlerine bir yenisini daha ekledi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi müşterisi olan ihracatçı firmalar, Türkiye’de bir ilk olarak bundan böyle banka şubesine gitmeden "ihracat tahsil vesaik" (documentary collection) gönderim işlemlerini Yapı Kredi İnternet Şubesi üzerinden kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Cahit Erdoğan, müşteri memnuniyetini esas alan dijital çözümlere öncelik vererek çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Yapı Kredi olarak dijital bankacılık alanında müşterilerimize farklı kanallar üzerinden sunduğumuz nakit yönetimi ve dış ticaret kapsamındaki ürün ve hizmetlerimizle sektörde öncü bir konumda bulunuyoruz. Bu alanda tahsilat ve ödeme çözümlerimizin yanı sıra dış ticaret işlemleri için sunduğumuz dijital bankacılık ürünlerimize bir yenisini daha ekledik.



İhracatçı firmalarımız için zaman ve mekândan bağımsız olarak, şubeye gitmeden kolay ve hızlı bir şekilde ‘ihracat tahsil vesaik’ gönderim işlemlerini Yapı Kredi İnternet Şubesi üzerinden gerçekleştirebilmelerini sağlayan hizmetimizi müşterilerimize sunmaya başladık.



Ülke ekonomisine can veren farklı ölçeklerdeki tüm firmaların ihtiyaç duydukları her alanda ürün ve çözüm önerilerimizle her zaman yanlarında oluyoruz. Yapı Kredi olarak önümüzdeki dönemde de işletmelerimizin hayatlarını kolaylaştırarak önlerindeki sınırları kaldırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”