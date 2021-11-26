Yapı Kredi “Ülkem için Fonu” ile topluma değer katıyor

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi Varlık Yönetimi ve Yatırım Hizmetleri Direktörü Çiğdem Ergun, "Ülkem İçin Fonu sayesinde bu yıl çocuk ve gençlerin erken yaşta bilimle buluşmalarını amaçlayan Bilim Kahramanları Derneği ve Cerebral Palsy’li çocuk ve erişkinlerin hayata kazandırılmasını hedefleyen Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı’nı destekliyoruz." dedi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi, Koç Holding’in toplumsal sorunlara karşı daha katılımcı bir tutum geliştirmeyi ve yerel gelişimi destekleyerek toplumun yaşam standardını yükseltecek projelerin hayata geçirilmesini hedefleyen projesi “Ülkem İçin Fonu” ile sosyal sorumluluk projelerine katkı sağlamaya devam ediyor.

Sorumlu vatandaşlık bilinci doğrultusunda bireysel girişimciliğin Türkiye genelinde kurumsal bir şemsiye altında gerçekleştirilmesi fikrine dayanan Yapı Kredi Portföy Üçüncü Değişken Fon (Ülkem İçin Fonu) ile yatırımcılar tasarruflarını değerlendirirken ek bir ödeme yapmadan sosyal sorumluluk projelerine de destek oluyor.

Yapı Kredi, fondan elde ettiği yönetim ücreti gelirinin en az yüzde 50’sini bağış olarak sosyal sorumluluk projelerine aktarıyor. Banka, bu yılki fon ile Koç Holding, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi (KWORKS) iş birlikleri ile hayata geçirilen BOOST Sivil Toplum Teknoloji Hızlandırma Programı’na da katılan “Bilim Kahramanları Derneği” ve “Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı”na destek olacak.

- "Toplumsal sorumluluğun bilinciyle hareket ediyoruz"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Varlık Yönetimi ve Yatırım Hizmetleri Direktörü Çiğdem Ergun, topluma yarar sağlamak için sürdürülebilirlik kriterlerini yatırım ürünlerine de taşımayı hedeflediklerini belirtti.

Ergun, Yapı Kredi olarak tarihte iz bırakmak isteyen kurumların topluma da faydalı olmaları gerektiğini düşündüklerini belirterek, şunlar aktardı:

"Bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz Ülkem İçin Fonu sayesinde bu yıl çocuk ve gençlerin erken yaşta bilimle buluşmalarını amaçlayan Bilim Kahramanları Derneği ve Cerebral Palsy’li çocuk ve erişkinlerin hayata kazandırılmasını hedefleyen Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı’nı destekliyoruz. Sosyal sorumluluk hassasiyeti olan tüm yatırımcılarımız, tasarruflarını değerlendirerek, ek bir ödeme yapmadan, sosyal sorumluluk projelerine bağış yapabiliyor. Öte yandan geniş ürün yelpazemize 2013 yılında eklediğimiz bu yatırım fonu ile yatırımcılarımız; gerek tahvil/bono, gerekse hisse senedi piyasalarındaki getiri fırsatlarından yararlanma fırsatı elde ederken, orta ve uzun vadeli yatırım yaparak alternatif yatırım araçları ile portföyünü çeşitlendirebiliyor. Yapı Kredi olarak önümüzdeki dönemde de ülkemiz ve toplum için daha iyi bir gelecek yaratmak amacıyla topluma uzun dönemli katkı sağlayacak projelerimize hız kesmeden devam edeceğiz."

Açıklamada ayrıca verilen bilgilere göre, Ülkem için Fonu ile 2014-2015 yılında iki yıl süreyle, Koç Holding tarafından yürütülen “Ülkem İçin Engel Tanımıyorum” projesine katkı sağlandı. 2016 yılında Türk Eğitim Vakfı bünyesinde biri üstün başarı olmak üzere toplam 6 öğrenciye burs olanağı sunuldu. Burs fonuna olan destek halen 3 öğrenciyle devam ediyor. 2016 ve 2017 yıllarında Koç Holding tarafından yürütülen “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” kapsamında “Babalar Değişiyor, Toplum Değişiyor” projesine AÇEV’le birlikte destek olundu. 2019 yılından bu yana ise Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) iş birliği ile Türkiye’deki kadın kooperatiflerinin kapasitelerinin geliştirilmesine, dar gelirli kadınların ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesine destek veriliyor. Bu doğrultuda, KEDV ile Mardin İpekyolu Konukevi projesini destekleyerek kadınların istihdamına katkı sağlanıyor. “Ülkem İçin” kapsamında bağış yapılacak projeler, Yapı Kredi, Yapı Kredi Portföy, Koç Holding ve Vehbi Koç Vakfı tarafından belirleniyor.