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Yapı Kredi Teknoloji’de "sınırsız" dönem başlıyor

- Yapı Kredi Teknoloji, Veri ve Süreç Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökhan Özdinç:- "Yapı Kredi Teknoloji’de çalışma arkadaşlarım, bundan sonraki süreçte kendi çalışma zamanlarını ve yerlerini seçmekte tamamen özgürler"- "Arkadaşlarımız için hem İstanbul hem de İzmir, Ankara gibi farklı şehirlerde çalışmalarına imkan sağlayan ortak çalışma alanları da tasarlıyoruz"

Genel 30.11.2021, 11:59
Yapı Kredi Teknoloji’de

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi Teknoloji, salgın döneminde yaygınlaşan esnek çalışma modelini, salgın sonrasında da kalıcı uygulama haline getirmeye karar verdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi Teknoloji'de sınırsız dönem başlıyor. Yapı Kredi Teknoloji, salgın döneminde yaygınlaşan esnek çalışma modelini, salgın sonrasında da kalıcı uygulama haline getirmeye karar verdi. Yeni çalışma modeli Yapı Kredi Teknoloji | Sınırsız ile teknoloji ekipleri diledikleri zaman evden, diledikleri zaman ise ofisten çalışabilecek. Ayrıca Yapı Kredi Teknoloji çalışanları, çalışma lokasyonlarını belirlemekte de özgür olacak.

Çalışanlar, iş ihtiyaçları nedeniyle ofiste olunması gereken durumlar dışında, dilediği şehirde çalışabilecek. Bununla birlikte, kültürü, inovasyonu ve iş birliğini desteklemek amacıyla; fikir ve proje geliştirme, proje planlama, sosyalleşme ve başarıyı birlikte kutlama gibi zamanlarda ekiplerle ofislerde bir araya gelinmesi planlanıyor.

Çalışanlar, bireysel ihtiyaçlarına ve ekip dinamiklerine göre çalışma düzenlerini, doğrudan yöneticileriyle ve ekipleriyle kendileri belirleyecek. Öte yandan yaz döneminde başlayan esnek çalışma saatleri uygulamasıyla da çalışma saatlerini diledikleri gibi belirleme ve esnetme imkanına sahip olacaklar.

- "Değişime öncülük etmeliyiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Teknoloji, Veri ve Süreç Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökhan Özdinç, Yapı Kredi Teknoloji olarak sadece teknoloji üretmediklerini, insanların hayatlarına dokunduklarını, hayatlarını sorunsuzca sürdürmelerine katkı sağladıklarını ve insanlar için değer yarattıklarını belirtti.

Dünyayı değiştirmek için uğraştıklarını aktaran Özdinç, "Bu doğrultuda gelecekten hızlı koşmamız şart. Bunun için ise sınırları kaldırmak, ezberleri bozmak, yaratıcılık, sıra dışılık kültürünü tetikleyecek ortamları yaratabilmeliyiz. Teknolojinin geleceğini tasarladığımız ve öncülük ettiğimiz gibi, çalışma hayatındaki değişimlere de öncülük etmeliyiz. İşimiz yaratıcılık işi ve yaratmanın yeri, zamanı olmaz." ifadelerini kullandı.

Yeni çalışma modeli ile birlikte gündemlerine esneklikten daha fazlasını aldıklarının altını çizen Özdinç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çalışma arkadaşlarımızın yaratıcılığını ve sıra dışılığını ortaya koyabileceği imkânları sağlamak bizim için çok önemli. Zaman, mekan kısıtları olmaksızın, kendi sorumluluğunun bilincinde olan ve seçeneklerini kendi belirleyebilen yaratıcı çalışma arkadaşları ile en zorlu yolculukların keyifle tamamlanabileceğine, en büyük hedeflere de ulaşabileceğine inanıyorum. Yapı Kredi Teknoloji’de çalışma arkadaşlarım, bundan sonraki süreçte kendi çalışma zamanlarını ve yerlerini seçmekte tamamen özgürler. Kuşkusuz, birlikte hayal kurmak, birlikte öğrenmek, birlikte kutlamak için ofislerde bir araya gelmeye devam edeceğiz. Arkadaşlarımız için hem İstanbul hem de İzmir, Ankara gibi farklı şehirlerde çalışmalarına imkan sağlayan ortak çalışma alanları da tasarlıyoruz. Yaratıcılık ve sıra dışılık için gerekli ortamları sağladıkça, pandemi döneminde de başarıdan başarıya koşan bu takımı daha da güçlü kılabileceğimize inanıyoruz. 1.300 kişilik Yapı Kredi Teknoloji ailesi olarak, hem teknolojide hem de çalışma hayatında sınırları kaldırmaya devam edeceğiz.’"

- Yeni çalışma modeliyle çalışanlara sağlanan esnek uygulamalar devam ediyor

Açıklamaya göre, Yapı Kredi Teknoloji çalışanları, Yapı Kredi Teknoloji | Sınırsız çalışma modeliyle birlikte hem işlerine hem de kendilerine daha fazla zaman ayırabilecek. "Esnek Çalışma Saatleri" uygulamasıyla çalışanlar, hafta içi her gün, "İş Birliği Saatleri" olarak belirlenen 10.00-16.00 arasında çalışmalarını sürdürmek kaydıyla, işe başlama ve işi bitirme saatlerini kendi belirleyebilecek.

Bununla birlikte Yapı Kredi Teknoloji çalışanlarının, daha uzun süre ile toplantısız vakit geçirebilmesi ve bireysel projelerine odaklanabilmesi amacıyla her salı 15.00-18.00 ve her perşembe 15.00-16.00 saatleri arasında “Odak Çalışma Saatleri” devreye alındı. “Toplantısız Öğle Arası”, “Günde Maksimum 4 Toplantı”, “Toplantılar Artık 40 Dakika” uygulamaları ile çalışanların salgın süresince ağırlaşan toplantı trafiğine ve yarattığı yorgunluğa son verilmesi hedeflendi.

Yeni çalışma düzeninde Yapı Kredi Teknoloji çalışanları, kendilerine özel tasarlanan yepyeni eğitim programlarıyla da tanışacak. “Gelişim Saatleri” uygulaması ile çalışanların, her cuma 15.00-16.00 saatleri arasında sadece kendi gelişimlerine odaklanabilecekleri bir zaman dilimi de olacak.

Öte yandan Yapı Kredi, küresel çapta yaşanan salgın döneminde önemli bir değişimin parçası olarak Yalın Çalışma modeline kalıcı olarak geçmişti. Böylece banka, tüm sektörler için öncü olan bir kararla evden çalışma sistemini kalıcı olarak hayata geçiren ilk banka oldu.



#esnek çalışma modeli #Gökhan Özdinç #Yapı Kredi Teknoloji #YAPIKREDİ
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