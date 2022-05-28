Yanı başında silah arkadaşlarını şehit veren emekli yarbaydan ders niteliğinde kitap

27 yıl boyunca Türkiye’nin birçok yerinde görev yapan, yanı başında silah arkadaşını şehit veren ve terör örgütüyle girdiği çatışmada yaralanan emekli Yarbay Şefik Ünal, 1990’lı yılları çıkardığı kitapla anlattı. O dönemi birinci ağızdan anlatan Ünal, çıkardığı kitapta özellikle yeni neslin 90’lı yılları öğrenmesini ve unutmamasını hedefliyor.

27 yıl boyunca Türkiye’nin birçok yerinde görev yapan emekli Jandarma Yarbay Şefik Ünal (51), çıkardığı "İki Mermi Bir Hayat" isimli kitabında 1990’lı yılında polis, asker ve jandarmanın terörle mücadelesini ve yaşadıkları zorlukları birinci ağızdan anlatıyor. O dönemin yerel halkını ve yanı başında çatışmada şehit verdiği silah arkadaşlarını asla unutmayan Ünal, çıkardığı kitabında yeni neslin de geçmişi unutmamasını ve yaşanılan zorlukları öğrenmesi için kitabı çıkardığını dile getirdi.

"Yeni jenerasyon için bunlar sıra dışı hikayeler"

Emekli Jandarma Yarbay Şefik Ünal, "Çocukluğumdan itibaren hep asker olmak istemiştim. Ortaokul hayatımın sonunda asker olabilmek için bütün gayretimle askeri ve astsubay okullarının sınavlarını araştırarak müracaat ettim. 12 farlı şehirde görev yaptım, bunlardan 4 tanesini doğudaydı. Bunlar Van, Mardin, Muş Şırnak. Anılarımı tek tek anlatmaya kalksam saatler sürer ama bunların bir bölümünü ‘İki mermi bir hayat’ kitabımda yer verdim. Kısmet olursa diğer dönemleri de sonraki kitaplarımda anlatmaya devam edeceğim. Kitap yazmama vesile olan ve bunu aklıma sokan ilk kişi oğlum oldu. Bu anılar bizim için normal ancak konuyu bilmeyenler veya yeni jenerasyon için bunlar sıra dışı hikayeler" dedi.

"Günümüze geldikçe 90’lı yıllar tamamen unutuldu"

Olayların görünen ve görünmeyen yönleri olduğunu söyleyen Ünal, "Oradaki olayları benim gibi orada görev yapan polis, jandarma ve yerel halk biliyordu. Oradaki olayları biz yüzbinlerle belki milyonlarla birlikte yaşadık, acıları birlikte çektik ama bunlar dışarıdan pek bilinmiyor. Terörle mücadeleyi günümüz insanları televizyondaki dizilerden öğreniyorlar, olayların dizilerdeki, sinema filmlerindeki gibi cereyan ettiğini zannediyor ama öyle değil, bambaşka bir dünya. Günümüze geldikçe 90’lı yıllar tamamen unutuldu. Yeni nesil ve bundan sonraki nesil bu yaşanılanları unutmasın ve ders çıkarsın diye bu kitabı yazdım. Ders niteliğinde bir eser bırakmak amacıyla bu kitabı ele aldım. Ders alan olursa ne mutlu, ders alan olmazsa acı ve gözyaşıyla bunu yeniden tecrübe edeceğiz" diye konuştu.

"Bir dönemin temsilcisi olarak bu kitabı ele aldım"

Kitapta yazılanların tamamen gerçek olaylar olduğunu dile getiren emekli yarbay Ünal, "Ben bu kitabımda bir dönemin temsilcisi olarak bir şeyler söyledim. Bu kitap beni anlatmıyor, yakın arkadaşlarıma da hep söylüyorum bu kitap bizim kitabımız. Biz, 90’lı yıllarda o bölgede görev yapan, yaşayan, askeri, polisi, korucusu, diğer kamu görevlileri, öğretmenleri ve bölgede yaşayan sivil vatandaşlarıyız, bu kitap hepsini anlatıyor" şeklinde konuştu.