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Yangına çağrılan itfaiye ekibine çiçek ve alkışlı karşılama

YANGINA ÇAĞRILAN İTFAİYE EKİBİNE ÇİÇEK VE ALKIŞLI KARŞILAMA

Genel 28.09.2020, 17:41
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Yangına çağrılan itfaiye ekibine çiçek ve alkışlı karşılama

Şanlıurfa’da yangın ihbarına giden itfaiye ekibi çiçek ve alkışlarla karşılanınca şaşkına döndü.

Şanlıurfa’da yangın ihbarı alan itfaiye müdürlüğü bölgeye öncü ekip gönderdi. Olay yerine giden öncü ekip yangın ile karşılaşmayı beklerken ellerinde çiçek olan vatandaşları gördü. Alkışlar eşliğinde araçtan inen ekip, İtfaiyecilik Haftası nedeniyle kendilerine sürpriz yapıldığını öğrendi.

Vatandaşlar ile itfaiye ekibi arasında yaşanan o anlar cep telefonuyla kaydedildi.

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