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Yanan bölgeler havadan görüntülendi

MERSİN'İN ANAMUR İLÇESİNDE İKİ NOKTADA ÇIKAN ORMAN YANGINDA ZARAR GÖREN BÖLGELER DRONE İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.

Genel 28.10.2020, 10:03
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Yanan bölgeler havadan görüntülendi

Mersin’in Anamur ilçesinde iki noktada çıkan orman yangında zarar gören bölgeler drone ile havadan görüntülendi.

Anamur ilçesi ile Antalya’nın Gazipaşa ilçesi sınırı yakınlarındaki kızılçam ormanlarında çıkan yangını kontrol altına alındı. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın nedeniyle, insanlar evlerinden uzaklaştırılırken, yangına 100’e yakın arazöz, 5 helikopter ve çok sayıda personel ile müdahale etti. Yangında birçok ev ile bazı muz seraları ve yüze yakın arı kovanı zarar görürken 23.00 sıralarında kontrol altına alındı. Dünden beri devam eden soğutma çalışmaları, gündüzde sürüyor.

Öte yandan yangından etkilenen bölgeler drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde yangının birçok noktada etkili olduğu görülürken, 100 hektarın üzerinde alanda zarar oluştu.

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