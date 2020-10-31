Yan yatan binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
İZMİR'DE MEYDANA GELEN DEPREMİN ŞİDDETİ İLE YAN YATAN BİNANIN İÇERİSİNDE BULUNAN VATANDAŞLARI ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.
İzmir’de meydana gelen depremin şiddeti ile yan yatan binanın içerisinde bulunan vatandaşları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
İzmir’de 6,6 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Bayraklı ilçesinde bulunan Yılmaz Erbek Apartmanı yan yattı. Deprem sırasında binanın alt katındaki marketin içerisinde müşterilerin olduğu ve kurtarılmayı bekledikleri öğrenildi. İlk belirlemelere göre 8 kişi kurtarıldı, yaklaşık 10 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor. Binanın yıkılmaması için özel önlemler alınırken, yakınları binada bulunan vatandaşların gergin bekleyişleri sürüyor.
Öte yandan yan yatan binanın yakınında bulunan 8 katlı Yağcıoğlu Apartmanı’nda da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Enkaz altında 7 kişinin olduğu öğrenilen apartmanda 7 kişi sağ kurtarılmış, 4 vatandaş hayatını kaybetmişti.
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