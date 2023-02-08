Yalova’dan Hatay’a 42 ağır iş makinesi gönderildi

Yalova Belediyesi, Yalova İl Özel İdaresi, sivil toplum kuruluşları, duyarlı firma ve hayırsever vatandaşların da desteği ile Yalova’dan deprem bölgesine 42 ağır iş makinesi yüklü konvoy uğurlandı.

42 ağır iş makinesinden oluşan konvoy, Tavşanlı beldesinden afet bölgesine uğurlandı. Yerel yönetimlerin katkısına, bölgedeki özel sektör araçları da dahil oldu.

Depremin acısını en iyi bilen illerden birinin de Yalova olduğunu söyleyen Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, devlet ve milletin depremin yaralarını sarmak için el ele verdiğini söyledi. Tutuk, "Bizler bu afeti daha önce yaşadık. Bunun acısını en iyi biz biliriz. Yalova’mızda devlet-millet el ele verdik. Depremzedelerimiz için tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz. Ağır iş makineleri yüklü tır konvoyunu Hatay’a gönderdik. Ekskavatör, vinç, kamyon, kepçeden oluşan 42 iş makinesi konvoyu bölgede görev alacak, çalışmalara katkı sunacak. Hafriyatçılarımıza ve iş adamlarımıza teşekkür ederiz. Elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Konvoy; Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Yalova İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Binici, Yalova İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar, Yalova İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ümit Yılmaz, Yalova İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel ve firma yetkililerinin katılımıyla afet bölgesine uğurlandı.