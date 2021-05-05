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Yalova’daki siyasiler de 20’li yaş akımına katıldı

Sosyal medyada başlayan 20’li yaşlara ait fotoğraf paylaşma akımına Yalova’daki siyasiler de dahil oldu.

Genel 05.05.2021, 16:35
Yalova’daki siyasiler de 20’li yaş akımına katıldı

Sosyal medyada başlayan 20’li yaşlara ait fotoğraf paylaşma akımına Yalova’daki siyasiler de dahil oldu.

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Memleket Hareketi Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Umut Güçlü 20’li yaşlarına ait “20liyaslarchallenge” etiketiyle sosyal medya hesaplarından fotoğraflarını paylaştı.

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, paylaşımında “bizleri geçmişe götüren bir akım varmış, bizim ruhumuz hep genç” notunu düşerken Memleket Hareketi Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise “gençler, bir zamanlar benim de saçlarım gürdü” ifadesini kullandı. AK Parti Merkez İlçe Başkanı Umut Güçlü de sosyal medya hesabından “22..” notuyla paylaşımda bulundu.
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