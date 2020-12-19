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Yalova’da sokaklar hayvanlara kaldı
Yalova’da yeni tip korona virüs (covid-19) tedbirleri dahilinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen sokak hayvanları keyifli dakikalar geçirdi. Yalova’nın en işlek cadde ve sokakları sakin olunca sokaklar hayvanlara kaldı.
Genel 19.12.2020, 09:53
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Yalova’da yeni tip korona virüs (covid-19) tedbirleri dahilinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen sokak hayvanları keyifli dakikalar geçirdi. Yalova’nın en işlek cadde ve sokakları sakin olunca sokaklar hayvanlara kaldı.
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