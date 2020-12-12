Yalova’da kısıtlama nedeniyle sokaklar boş kaldı

Yalova’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bu gece saat 21.00’den itibaren başladı. Kentin önceden işlek olan cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü. Denetim noktalarında görev alan polis ekipleri, araç ve yayaları denetledi.

Yalova-İzmit ve Yalova-Bursa kara yollarında da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle araç trafiğinin azaldığı gözlendi.

Araştırma Kavşağında oluşturulan denetleme noktasında görev alan ekipler, evrakları olmadığı halde trafiğe çıkan sürücülere ve yolculara cezai işlem uyguladı. İstanbul’dan geldiğini ve yoğun trafik nedeniyle geç kaldığını ifade eden bir sürücüye de ekipler cezai işlem uyguladı.

Ekiplerin il genelinde denetimlerinin kısıtlamanın sona ereceği pazartesi sabahı saat 05.00’a kadar aralıksız sürdürüleceği ifade edildi.