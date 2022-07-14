Yalova’da 15 Temmuz fotoğraf sergileri açıldı

Yalova’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde fotoğraf sergileri açıldı.

Yalova Belediyesi tarafından 15 Temmuz etkinlikleri çerçevesinde Kent Müzesi’nde fotoğraf sergisi açıldı. Serginin açılış kurdelesini Vali Muammer Erol, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Sarıduman, Bahaddin Erbay, Fatih Şahin, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ve İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Bakçepınar birlikte kesti. Ardından protokol üyeleri sergi gezerek FETÖ darbe girişiminde yaşanan olaylarla ilgili fotoğraflar hakkında bilgi aldı. Sonrasında ise İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Cevdet Aydın Parkı’nda açılan fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. 15 Temmuz konulu sergiyi gezen protokol üyeleri hatıra fotoğrafı çektirdi. Öte yandan, protokolün yanı sıra vatandaşlar da 15 Temmuz Anı Defteri vesilesiyle duygu ve düşüncelerini paylaştı.