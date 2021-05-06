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Yalova’da 11 çiftçiye 50 bin çilek fidesi dağıtıldı

Yalova’da meyvecilik faaliyetlerinin geliştirilmesi projesi kapsamında Armutlu ilçesinde 11 çiftçiye 50 bin adet çilek fidesi dağıtıldı.

Genel 06.05.2021, 10:35
Yalova’da 11 çiftçiye 50 bin çilek fidesi dağıtıldı

Yalova’da meyvecilik faaliyetlerinin geliştirilmesi projesi kapsamında Armutlu ilçesinde 11 çiftçiye 50 bin adet çilek fidesi dağıtıldı.

Yalova Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından kentte meyvecilik faaliyetlerinin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi amacıyla çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Armutlu ilçesinde çilek fidesi dağıtım töreni düzenlendi. Törende İl Müdürü Suat Parıldar, 11 çiftçiye 50 bin adet çilek fidesini teslime etti. Parıldar, 2017-2020 yılları arasında Armutlu’da 35 çiftçiyle 35 dekar alanda Çilek Projesi’nin hayata geçirildiğini kaydetti. Proje kapsamında 11 çiftçiye daha fidelerin dağıtıldığını kaydeden Parıldar, “Armutlu’da 46 çiftçi 45 dekar alanda çilek yetiştiriciliği yapmaya başladı. Armutlu’da uygulanan ‘Çilek Projesi’yle Armutlu’nun Mecidiye, Haydariye ve Selimiye köyleri, Altınova’nın Sermayecik köyünün ardından yeni çilek havzası olma yolunda hızla ilerliyor” dedi.
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