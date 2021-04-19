Yalova vaka sayısında yine ilk 3’te

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 10-16 Nisan arasında 100 bin kişide görülen korona virüs vaka sayılarını açıkladı. Yalova 100 bin kişide en çok virüs vakası görülen 3’üncü il oldu.

Buna göre, haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul’da 920,57, Ankara’da 534,14, İzmir’de 351,97 oldu. Haftalık verilere göre Çanakkale, İstanbul, Yalova ve Kırklareli 100 bin kişide en çok korona virüs vakası görülen iller oldu.