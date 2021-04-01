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Yalova, koronavirüs risk haritasında ilk üçe girdi

Çok yüksek riskli grubu temsil eden kırmızı kategorideki iller arasında Yalova üçüncü sırada yer alıyor.

Genel 01.04.2021, 12:07
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Yalova, koronavirüs risk haritasında ilk üçe girdi

Çok yüksek riskli grubu temsil eden kırmızı kategorideki iller arasında Yalova üçüncü sırada yer alıyor.

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı haftalık koronavirüs haritasındaki verilere göre, Yalova´daki vak’a sayılarında artış devam ediyor. Kırmızı kategoriye giren şehirler arasında Yalova’nın da içinde bulunduğu 58 ilde cumartesi kısıtlaması geri geldi. Yalovalılar ise bu duruma vatandaşların kurallara uymadığını söyleyerek tepki gösterdi. Yalova’da bazı vatandaşlar, çevre illerden gelen kişilerin ildeki vak’a sayılarını artırdığını ifade etti. Vatandaşlar, kurallara uyulmamasının da şehirdeki vak’a artışını etkilediğini ifade etti.
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