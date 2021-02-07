Yalova Kızılay’dan çorba ikramı

Türk Kızılayı Yalova Şubesi Genç Kızılay birimi, sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı hafta sonunda 500 adet çorba ikramında bulundu.

Genç Kızılay ekibi ilde Cumartesi ve Pazar günü toplam 500 çorbanın dağıtımını gerçekleştirdi. Ekipler, polis, itfaiye ve temizlik personelleri gibi kısıtlamada çalışanlara çorba ikramı yaptı.

Yalova Genç Kızılay Başkanı Yunus Eren Kuyumcu, yapılan etkinlikle alakalı açıklamalarda bulundu.