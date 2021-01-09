Yalova Belediye Başkan Vekili Tutuk, 2021 yılının ilk nikahını kıydı

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, 2021 yılının ilk nikahını Raif Dinçkök Kültür Merkezi Nikah Salonu’nda kıydı. Pelin Özer ve Serhat Demirel’in bu mutlu günü, pandemi şartlarına uygun gerçekleştirildi.

Nikah akdini Başkan Vekili Tutuk gerçekleştirirken, nikah şahitliğini eski Termal Belediye Başkanı İsmail Atik yaptı. “Gençlerin mutluluklarına ortak olmaya bu yıl da devam ediyoruz” diyen Başkan Vekili Mustafa Tutuk, “2021 yılından dileğimiz, 2020’de kurduğumuz yarım kalan hayallerin gerçekleşmesi diyerek yeni bir sayfa açtık. İlk nikahımızı da Pelin ile Serhat kardeşimizin mutluluklarına ortak olarak gerçekleştirdik. Yeni yılda güzel başlangıçlar hepimizi bekliyor. Pelin ile Serhat kardeşimize önce sağlık, sonra huzur dolu uzun ömürler diliyorum. Allah bir yastıkta kocatsın” dedi.