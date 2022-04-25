Çanakkale Kara Savaşları’nın 107’nci yılında Lone Pine (Yalnız Çam) Anıtı’nda savaşta hayatını kaybedenler anıldı.

Çanakkale Kara Savaşları’nın 107’nci senesinde Gelibolu Yarımadası’ndaki Lone Pine (Yalnız Çam) Anıtı’nda tören düzenlendi. Törende, Avustralya’nın Ankara Büyükelçisi Miles Armitage, Yeni Zelanda Gaziler Bakanı Meka Whaitiri, İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott, Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, İrlanda’nın Ankara Büyükelçisi Sonya Mcguinness, Bangladeş’in Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, Eceabat Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, çok sayıda yerli ve yabancı yetkili ile Avustralya ve Yeni Zelanda vatandaşları yer aldı.

Avustralya’nın Ankara Büyükelçisi Armitage, törende günün anlamını anlatan konuşmasını yaptı. Konuşmaların ardından savaşta hayatını kaybedenler için dua edildi. Saygı duruşu, çelenklerin konulması ve milli marşların okunmasının ardından diplomatik ve askeri temsilciler tören alanından ayrıldı.