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MSB: "Deprem bölgesinden kurtarılan vatandaşlarımız, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait ambulans uçaklarla Ankara ve İstanbul’a getirilerek tedavi altına alınıyor "
MSB: "Deprem bölgesinden kurtarılan vatandaşlarımız, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait ambulans uçaklarla Ankara ve İstanbul’a getirilerek tedavi altına alınıyor. Uçaklarımız yaralı tahliyesi ile bölgeye ulaştırılacak personel ve teçhizatın intikali iç
Yakınları enkaz altında kalan vatandaşların acı bekleyişi sürüyor
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7’lik depremde enkaz altında kalanlara ulaşma çalışmaları devam ederken, vatandaşların acı bekleyişi ise devam ediyor.
Genel 06.02.2023, 20:39
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7’lik depremde enkaz altında kalanlara ulaşma çalışmaları devam ederken, vatandaşların acı bekleyişi ise devam ediyor.
Saat 04.17’de merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki depremde il merkezinde de çok sayıda bina yıkıldı. Kurtarma ekipleri ve gönüllülerin enkaz altındaki vatandaşlara ulaşma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Enkaz altında bulunanların yakınları, kendi imkanlarıyla bir ses ararken, iş makineleri de çalışmalara destek veriyor.