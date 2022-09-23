Yahyalı’da 1. Elma ve Turizm Festivali düzenlendi

Yahyalı Belediyesi tarafından 1. Elma ve Turizm Festivali düzenlendi. Festivalde konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, "Saklı cennet Yahyalı’nın zenginliklerini tanıtmak için çalışıyoruz" dedi.

Yahyalı ilçesinde düzenlenen festivale; AK Parti Kayseri milletvekilleri Taner Yıldız ve İsmail Emrah Karayel, Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Elma hasadı ile başlayan festival, Yahyalı Cumhuriyet Meydanı’nda protokol tarafından düzenlenen kortej yürüyüşünün ardından protokol üyelerinin açılan stantları ziyareti ile devam etti. Stantların gezilmesinin ardından elma yarışmasında dereceye girenlere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

Yahyalı’nın zenginliklerini tanıtmak için gece gündüz çalıştıklarını söyleyen Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, “Belediyecilik sadece alt ve üst yapı demek değildir. Belediyecilik doğana beşik ölene mezar demektir. Evi olmayana ev, aşı olmayana aş, işi olmayana iş, ekmeği olmayana ekmek demektir. Belediyecilik kültür, sanat ve turizm değerlerini elbette tanıtmak demektir. Biz de saklı cennet Yahyalı’nın zenginliklerini tanıtmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. İlçemizi imar, ihya ve inşa ediyoruz. Göreve geldiğimiz günden beri ilçemizin çehresini ve vizyonunu değiştirdiğimize hepiniz şahitsiniz. Yahyalı denince akla, buz gibi yaylası, bereketli ovası, ormanı, madeni, kirazı, çileği, elması, balı, manevi iklimi ve manevi havası Sultan Sazlığı, Kuş Cenneti yaban hayatı, eşsiz doğa güzellikleri, bulutları dağları, rafting parkuru Kapuzbaşı Şelalesi, Yeşilköy Şelalesi, Derabağ Şelalesi, Aksu Vadisi ve Hacer Vadisi, kar tünelleri, Zamantı Irmağı, halısı, tarım ve elması, Yedi Gölleriyle sayamayacağımız birçok güzellikleri tanıtmaya gayret ediyoruz. Yahyalı yeryüzü cenneti dedik. Ben gönülden sayın valimize, Yahyalı’nın en güzel merkezinden, en güzel meydanından saygılarımı, hürmetlerimi arz ediyorum” dedi.

Öztürk, Yahyalı’da toplam 10 çeşit elma üretimi yapıldığını söyleyerek, “Günde bir elma, bir daha ilaç alma. ‘Yarım elma gönül alma’ sloganıyla ürettiğimiz elmada Türkiye’de Isparta, Karaman, Niğde, Antalya, Kayseri olmak üzere beşinci sıradayız. Bazen don olayı oldu biliyorsunuz. Zirai don olduğu zaman Antalya, 5. sıraya düşebiliyor, biz 4’e çıkabiliyoruz. Bu noktada Allah’a hamdolsun biz Türkiye’ye, Kayserimize ve ilçemize katma değer üretiyoruz. Üreten bir ilçeyiz. En güzel elmamız, en lezzetli ve en aroması güzel olan elmamızdan neler çıkmıyor ki. Elma çayı, elma suyu, elma reçeli, elma marmeladı, elma sirkesi, elma hoşafı, elma püresi, elma cipsi çocuklarımızın çok sevdiği, elma pekmezi, elma maması çocuklarımız için yine, elma turşusu yaparak dediğimiz gibi hünerli elleri daha da hünerli hale getirmiş olacağız. Üretmiş olduğumuz elma başta starking, golden, Amasya, ekşi elma olmak üzere toplam 10 çeşit elmayı bu ilçemize biz üretiyoruz. Elma üreticilerimizle ilçe ekonomisine ve Kayserimizin ekonomisi 400 milyon TL’lik katkı sunuyoruz. İlçemizde 8 adet elma depomuz mevcut. Elma deposu, kapasitemiz. 42 bin 500. İnşallah bu ilçe, üreten ilçe olmaya devam edecek. Yeter ki bu gayret, bu samimiyet bizle olduğu sürece Allah’ın izniyle Yahyalı elmacılıkta çok ses getirecek” ifadelerini kullandı.

“20 ülkeye elma ihracatı yapıyoruz”

Başkan Esat Öztürk, toplamda 20 ülkeye elma ihracatı yaptıklarını söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bugün aldığımız bir güzelliği, müjdeyi de paylaşmak istiyorum. İsrail’e 72 tonluk elmanın ihracatına başlamış olduk. Bu da doğrusu bugünkü 1. Elma ve Turizm Festivali’ne bir nevi müjde olmuş oldu. Sadece İsrail değil biz Rusya’ya, Ukrayna’ya, Suriye’ye, Mısır’a, Irak’a, Katar’a, Hindistan, Suudi Arabistan, Libya, Birleşik Arap Emirlikleri, Tunus, Yemen, Ürdün, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, Umman, Pakistan olmak üzere hamd olsun 20 ülkeye ihracat yapıyoruz. Siz elma üreticilerimizle biz gurur duyuyoruz. Bugün Yahyalı’nın günü. 23 Eylül 2022 güzel Yahyalı’mıza, Elma Festivalimize hayırlı olsun.”

Festivalde Ahmet Şafak ve Tuğba Çimencan rüzgarı esti

1. Elma ve Turizm Festivalinde, konuşmalar ve ödül töreninin ardından ünlü sanatçı Ahmet Şafak ve yerel sanatçı Tuğba Çimencan sahne aldı. Sanatçılar meydanı dolduran vatandaşlara sevilen şarkıları seslendirdi.