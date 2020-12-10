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Yahudiler, Burc Halife önünde Hanuka Bayramı’nı kutladı
Yahudiler, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai Emirliği’ndeki dünyanın en yüksek gökdeleni olan Burc Halife önünde Hanuka Bayramı’nı kutladı.
Genel 10.12.2020, 22:56
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Yahudiler, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai Emirliği’ndeki dünyanın en yüksek gökdeleni olan Burc Halife önünde Hanuka Bayramı’nı kutladı.
İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında ilişkilerin normalleştirilmesinin ardından Yahudiler, Dubai Emirliği’ndeki dünyanın en yüksek gökdeleni olan Burc Halife önünde Hanuka Bayramı’nı kutladı. Konser eşliğinde yapılan kutlamaya çok sayıda kişi katıldı. Bugün başlayan ve Yahudilerin en önemli bayramlarından olan Hanuka, 8 gün boyunca sürecek.Öte yandan geçtiğimiz 15 Eylül’de İsrail ile BAE arasındaki ilişkilerin tamamen normalleştirilmesine yönelik "İbrahim Anlaşmaları" ABD’nin başkenti Washington DC’de bulunan Beyaz Saray’da imzalanmıştı.
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