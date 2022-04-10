Yahudi Mahallesi’nde bulunan gizemli mezar

Ankara’da Yahudi Mahallesi’nde çocuk parkı içinde yer alan gizemli mezar esrarını koruyor.

Altındağ ilçesi Yahudi Mahallesi’nde çocuk parkı içinde yer alan mezar dikkat çekiyor. Mahalle sakinleri mezarın kime ait olduğunu bilmezken, mezar üzerinde bir kadın ve erkeğe ait fotoğraf baskılı mezar taşı bulunuyor.

2002’den bu yana Eskicioğlu Camii’nde imam olan Abdürrahim Türk, “Aslında ne Vakıflar Bölge Müdürlüğünden ne de diğer yerlerden sahih bir bilgi sahibi değiliz. Fakat 2003’te cami restore edilirken bu mezarlık 3-5 tuğla ile çevrilmiş vaziyetteydi. Sağ olsun Büyükşehir Belediyesi bunu mezar haline getirdi. Benim eskiden burada 50 senedir oturan cemaatim vardı. Onlardan duyardım bazı şeyler. Bu Eskicioğlu Camii’ni yaptıran kişiye ait olduğu söyleniyor. Ama ne kadar doğru olduğu hakkında çok fazla bir bilgiye sahip değiliz. Bizim Türk ve Müslüman milletimiz diriye nasıl saygı gösteriyorsak, ölülerimize saygı gösteriyoruz. Bu bizim ayrılmaz bir parçamız. Dolayısıyla burada camimizin cemaati, namazdan çıktığı zaman burada mezara gelir, en az 3 İhlas, 1 Fatiha okur gider. Mezarlara karşı ciddi manada bir saygımız var. Zaman zaman bakımını yaparız. Üstündeki yabancı otları alırız. Bazen gül dikeriz ve elimizden geldiği kadar bakımını, onarımını yaparız” dedi.