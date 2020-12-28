Yağmura hazırlıksız yakalananlar sosyal mesafeyi hiçe saydı

Eskişehir’de uzun bir aradan sonra yağan yağmura bazı vatandaşlar hazırlıksız yakalanırken, banka önünde sıra bekleyen bir grup, korona virüs tedbirlerini unutarak sığındıkları saçak altında sosyal mesafeyi hiçe saydı.

Kentte öğle saatlerinde başlayan ve etkili olan yağmur nedeniyle kısa sürede sokaklar boş kaldı. Şemsiyesi olmayan ve ıslanmak istemeyen vatandaşlar binalara, boş buldukları balkon ve saçakların altına sığındı. Bu sırada bir banka şubesi önünde içeri girebilmek için sosyal mesafeye uyarak aralıklarla bekleyen bir grup vatandaş, telaş içinde boş buldukları saçak altına sığınmak zorunda kaldı. Sosyal mesafeyi unutan vatandaşlar, yağmur süresince iç içe beklemek zorunda kaldı.

Öte yandan meteorolojiden alınan bilgiye göre, yağışın akşam saatlerine kadar süreceği öğrenildi.