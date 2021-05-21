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Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşların zor anları

İstanbul’da etkili olan sağanak yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar kafalarına poşet geçirerek yağmurdan korunmaya çalışırken, kimisi duraklara sığındı.

Genel 21.05.2021, 12:01
Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşların zor anları

İstanbul’da etkili olan sağanak yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar kafalarına poşet geçirerek yağmurdan korunmaya çalışırken, kimisi duraklara sığındı.

Meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından İstanbul’da beklenen sağanak yağmur başladı. Bahçelievler Yenibosna’da da etkili olan sağanak yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sağanak yağmura hazırlıksız yakalanan kimi vatandaşlar kafalarına poşet geçirirken, kimisi yağmurun dinmesini beklemek için duraklara sığındı. Yağmur trafiği de etkiledi. Sağanak yağış nedeniyle trafik durma noktasına geldi.
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14°
orta şiddetli yağmur