Yağmur İzmir Çiğli’yi vurdu, vatandaşlar dizine kadar sularda yürüdü
İZMİR’İN ÇİĞLİ İLÇESİNDE, ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ CADDELERİ SULAR ALTINDA BIRAKIRKEN, BAZI İŞ YERLERİNİ SU BASTI, VATANDAŞLAR DİZİNE KADAR SULARDA YÜRÜMEK ZORUNDA KALDI.
Genel 31.05.2023, 15:21
İzmir’in Çiğli ilçesinde, etkili olan sağanak yağış caddeleri sular altında bırakırken, bazı iş yerlerini su bastı, vatandaşlar dizine kadar sularda yürümek zorunda kaldı.
Sağanak yağış, İzmir kent genelinde etkili oluyor. Yağış, Çiğli ilçesinde de aniden bastırdı. Sağanakla beraber kentteki caddelerde adeta göle döndü, vatandaşlarda zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar, dizine kadar su birikintisinde yürürken, bölgedeki iş yerlerini de su bastı. Kimi vatandaşlarda, su birikintisi önünde çaresizce bekleyerek yağmurun durmasını bekledi. Esnafta, alt yapıya isyan ederek Çiğli Belediyesine tepki gösterdi.