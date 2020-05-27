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Yağmur çiftçiye bayram sevinci yaşattı

TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ TARIM MERKEZLERİNDEN OLAN ESKİŞEHİR'DE UZUN SÜREDİR YAĞMURA HASRET KALAN ÇİFTÇİ, ÖĞLE SAATLERİNDE BAŞLAYAN YAĞMUR İLE ADETA BAYRAM SEVİNCİ YAŞADI

Yağmur çiftçiye bayram sevinci yaşattı

TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ TARIM MERKEZLERİNDEN OLAN ESKİŞEHİR'DE UZUN SÜREDİR YAĞMURA HASRET KALAN ÇİFTÇİ, ÖĞLE SAATLERİNDE BAŞLAYAN YAĞMUR İLE ADETA BAYRAM SEVİNCİ YAŞADI

27 Mayıs 2020 Çarşamba 12:57
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Yağmur çiftçiye bayram sevinci yaşattı

Türkiye’nin önemli tarım merkezlerinden olan Eskişehir’de uzun süredir yağmura hasret kalan çiftçi, öğle saatlerinde başlayan yağmur ile adeta bayram sevinci yaşadı.

Eskişehir’de etkili olan sağanak yağmur, çiftçinin yüzünü güldürdü. Geçen haftanın kurak geçmesiyle bazı ürünler yanma aşamasına gelirken, yağış ile mahsuller can suyuna kavuştu.

"Beklenen yağmur geldi"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, yağmurla birlikte ürünlerin kendine geleceğini söyledi. Buluşan, "Aşırı sıcaklardan dolayı kuru tarım alanlarındaki ürünlerimizde sıkıntı vardı ama beklenen yağmur geldi. Çok şükür mevlam neylerse güzel eyler. 2020 üretim sezonumuzda ürünlerimiz iyi ama mayıs ayının ortalarında yaşanan aşırı sıcaklar ürünlerimizi etkilemişti. Son 3 gündür yağan sağanak yağmur çok güzel. Arife günü etkili olan kırağı ve don üreticimizi üzdü ama herşeye rağmen yağan yağmur şimdilik yeterli. Mevlam afatlardan korusun, bol ve bereketli bir sezon olur inşallah"diye konuştu.

Diğer yandan meteorolojik verilere göre yağmurun hafta sonuna kadar etkili olacağı öğrenildi.

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