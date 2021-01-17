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Yağan kar kısıtlamayı unutturdu
Bursa’da etkili olan kar yağışıyla birlikte her yer beyaza büründü. Kar sevincini yaşamak isteyen vatandaşlar kısıtlamalara rağmen kendilerini sokağa attı.
Genel 17.01.2021, 16:50
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Bursa’da etkili olan kar yağışıyla birlikte her yer beyaza büründü. Kar sevincini yaşamak isteyen vatandaşlar kısıtlamalara rağmen kendilerini sokağa attı.Korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen kar sevinci tüm yasakları unutturdu. Evlerinin önünü, yolları ve parkları beyaz örtü ile gören vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Parklar, sokaklar ve caddeler insanlarla dolup taştı. Yasağa aldırış etmeyen vatandaşların birçoğunun maske de takmadığı görüldü.
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