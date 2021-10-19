Yabancılar, yerli ve milli yazılımlı çevrim içi sınavla Türkçe sertifikası alıyor

ANKARA (AA) - Türkçede okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerini uluslararası standartlarda ölçen Türkçe Dil Sınavı (TDS) sayesinde bugüne kadar 10 bin kişiye sertifika verildi.

Projenin kurucusu Mustafa Hürmüzlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje kapsamında 2015'ten beri çevrim içi eğitim ve sınav yaptıklarını, 2017'de ise TDS'nin yazılımını geliştirmeye başladıklarını belirtti.

Türkiye'de dört dil becerisini aynı anda ölçen bir sistem olmadığı için projeyi geliştirmek istediklerini kaydeden Hürmüzlü, bu kapsamda Gazi Üniversitesi ile sertifika programları yaptıklarını söyledi.

Hürmüzlü, bu programlarda, çevrim içi sınava yönelik soruların nasıl hazırlanacağı ve değerlendirileceğine ilişkin çalışmaların yapıldığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Bu programa 100 akademisyen katıldı ve sertifika kazandı. Bu akademisyenlere soru yazdırıyoruz. Bu yüzden TDS Kılavuzu'nu hazırladık. Okuma, yazma, dinleme, konuşma dil becerilerinde soruların nasıl hazırlanıp değerlendirileceği ve TDS sisteminin nasıl kullanılabileceğini anlatan kılavuzumuz, Milli Eğitim Bakanlığı ve Maarif Vakfının müfredatına ve uluslararası standartlara göre hazırlandı. Kılavuzu tüm TÖMER'lere ücretsiz dağıtacağız."

"Üniversitelerle iş birliği yapıyoruz"

Sadece Türkçede bulunan "Ğ" harfinin şapkasının sembolik olarak kombinin yer aldığı logonun ve projenin patenti ile ISO'dan güvenlik ve kaliteyle ilgili 5 belge aldıklarını aktaran Hürmüzlü, Gazi, Hacettepe, Anadolu, Ankara Sosyal Bilimler, Yozgat Bozok, Çankırı Karatekin, Tokat Gaziosmanpaşa, Nevşehir Hacı Bektaş Veli, Antalya Bilim ve İstanbul Gedik üniversiteleriyle iş birliği yaptıklarını bildirdi.

Hürmüzlü, bu üniversiteler aracılığıyla belirli periyotlarla sınav tarihlerini açıklamalarının ardından başvuruların alındığını aktararak, bu sayede sınavların üniversitelerin sınav merkezlerinde de yapılabildiğini ifade etti.

Türkiye'de İstanbul, Ankara ve İzmir'de, yurt dışında ise Azerbaycan, Kazakistan ve İran'da sınav merkezlerinin bulunduğunu belirten Hürmüzlü, şunları söyledi:

"Türkiye'ye okumak için gelebilecek öğrencilerin bulunduğu ülkelerde sınav merkezi açmaya çalışıyoruz. Avrupa'daki ülkelerde bir sınav merkezinin olması bizim için yeterli. Üniversitelerle yapılan iş birliğiyle sınavın güvenliği, sistemin başarısı ve kalitesi daha çok artıyor. Bu sınav sistemi Türkiye'nin eğitimde uluslararasılaşmasına katkıda bulunacak. Uluslararası bir firmayla yaptığımız anlaşmayla firmanın 12 bin sınav merkezini TDS için kullanabileceğiz. Böyle olduğu için herhangi bir tarihte bir üniversitenin iş birliğiyle sınav yapacağız diye duyuru yaptığımız zaman, bu durum üniversitenin dünya genelinde tanınmasına neden olacak. Yabancılar, sınavda başarılı olduğunun kanıtı olan sertifikasını üniversitelerden alacak."

"Sadece laptop ve masaüstü bilgisayarla sınava girilebiliyor"

Hürmüzlü, Kovid-19 salgını döneminde TDS'nin güvenlik sistemini geliştirdiklerini, Türkçe, Arapça, Farsça, İngilizce, Kazakça ve Özbekçe sınav uygulama kitapçığı hazırladıklarını ifade etti.

Sınav öncesi öğrencileri sınav uygulama kitapçığını gönderdiklerini vurgulayan Hürmüzlü, şöyle devam etti:

"Çevrim içi sınava sadece laptop ve masaüstü bilgisayarlarla girilebiliyor. Sistemin soru havuzu sürekli olarak yenilenir. Sınav adayına özel tek kullanımlık benzersiz sınav kodu sağlanır. Sınav öncesinde adayın kimlik kontrolü yapılır, sınav ortamının çevresinin 360 derecelik görünümü kontrol edilir. Çevrim içi olduğu için kamera ve mikrofon açık olacak. Kopyanın önlenmesi için tüm önlemler alınıyor. Gözetmen, adayın bir durumundan şüphelenmesi halinde, 'Laptopu veya kamerayı odada 360 derece döndür, bakalım kim var.' diyor. Bilgisayarda çevrim içi sınava girince ekranda tamamen sistemin kendisi açık oluyor ve başka bir sekmeyi açamıyor. Adayın başka bir sekmeyi açması durumunda sınav otomatik olarak iptal oluyor."

"Okuma-dinleme becerisi sistem, yazma-konuşma ise hoca tarafından değerlendiriliyor"

Hürmüzlü, Türkiye'de yapılan dil sınavlarında konuşma-yazma ve okuma-dinleme uygulamalarının farklı çevrim içi programlarıyla yapıldığının altını çizerek, şu bilgileri paylaştı:

"Yerli firmayla, milli yazılımla Türkçe Dil Sınavı sistemini geliştirdik. Bu sınavın muadili olan TOEFL, IELTS ve PTE, İngilizce dil seviyesini belirlemek için yapılıyor. TDS, Türkiye'de Türkçe için dört dil becerisinin aynı oturumda, tek sistemde ölçülüp değerlendirildiği tek sınav. Okuma, dinleme becerisi sınav esnasında sistem tarafından otomatik olarak değerlendirilir ama yazma ve konuşma sisteme kaydedilir ve hocalar tarafından sınav sonrasında değerlendirilir. Her sınav katılımcısının verdiği yanıt, ilgili sınav merkezinde bulunan iki ayrı puanlayıcı tarafından değerlendirilir. Hocalar, yanıtın hangi sınav katılımcısına ait olduğunu göremezler. Sistem iki ayrı puanlayıcının ortalamasını otomatik olarak hesaplar. Değerlendirmede geçerlilik ve güvenirlik yüksek tutulur."

Sistemin ikinci versiyonunu hazırladıklarını duyuran Hürmüzlü, "Sistemin yeni versiyonunda yüz tanıma uygulamasını ekledik. Bu, güvenliği biraz daha artıracak. Yerli yazılım olduğu için istediğimiz şekilde sistemi değiştirebiliyoruz ve geliştirebiliyoruz. Biz, yabancı dil olarak Türkçeyi öğrenen herkesin TDS'ye girebilmesi ve sertifika alabilmesini istiyoruz. 2020'de başlattığımız projeyle şu ana kadar 10 bin kişi sertifika aldı." bilgisini paylaştı.

Hürmüzlü, adayların sınavlarla ilgili detaylı bilgiye "turkcedilsinavi.com" internet adresinden ulaşabileceğini sözlerine ekledi.