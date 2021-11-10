Yabancı yolculardan ATA’ya saygı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 83’inci yılında İstanbul Havalimanı’nda anıldı. İstanbul Havalimanı’nda düzenlenen törene çalışanlar yoğun ilgi gösterirken, yerli ve yabancı yolcular da saygı duruşuna katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83’üncü yıl dönümünde İstanbul Havalimanı’nda anıldı. Havalimanındaki yolcular için Türkçe ve İngilizce anonslar yapıldı. Terminal binası içerisine asılan Türk bayrağı ve Atatürk’ün portresi önünde bir araya gelen havalimanı personeli, saatler 09.05’i gösterdiğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Törene İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürlü Kadri Samsunlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi İstanbul Başmüdürü Sadık Sürücü, İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Serpil Hatipolu, havalimanı çalışanları ve yolcular katıldı.

Saygı duruşunun ardından ise İstiklal Marşı okundu. Pasaport kontrol noktalarındaki polis memurları da bulundukları yerde ayağa kalkarak saygı duruşu ve İstiklal Marşı’na eşlik etti.