Yabancı ünlülerden Türkiye’ye destek mesajları

Dünyaca ünlü isimler, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Türkiye’ye taziye mesajları göndermeye devam ediyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından dünyaca ünlü isimler, Türkiye’ye destek mesajları göndermeye başladı. Avustralyalı oyuncu Hugh Jackman, depremde zarar gören çocuklara yönelik UNICEF’in başlattığı yardım kampanyası linkini paylaşarak, "Kalbim, Türkiye ve Suriye’deki yıkıcı depremden etkilenen herkesin yanında. Suriye ve Türkiye’deki çocuklara nasıl yardım edeceğinizi öğrenmek için alttaki linki tıklayın" dedi.

ABD’li şarkıcı ve oyuncu Demi Lovato da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Kalbim, mağdurlar ve depremden etkilenen herkesle birlikte" ifadelerine yer verdi.

Oscar ödüllü yıldız oyuncu Russel Crowe, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Ah Türkiye. Kalbim. Haberler çok korkunç" ifadelerini kullandı.

Dünyaca ünlü Rus piyanist Evgeny Grinko da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, "Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illeri de etkileyen deprem yüzünden çok üzgünüm. Hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılar için acil şifalar diliyorum. Kalbim sizinle" mesajını paylaştı.

İsrailli müzisyen Mark Eliyahu da Türkiye ve Suriye bayrakları paylaşarak, "Kalbim sizinle" ifadelerine yer verdi.

ABD’li oyuncu Jennifer Garner, İngiltere merkezli Save The Children’ın Türkiye ve Suriye için başlattığı bağış kampanyasını paylaşarak, "Türkiye ve Suriye’deki ailelere yardım etmenin yollarını arıyorsanız, lütfen Save The Children’ın insani yardım faaliyetini dikkate alın" mesajını yayınladı.

Bollywood’un ünlü yıldızlarından Alia Bhatt ise Türkiye’deki deprem haberini veren bir paylaşımı alıntılayarak, "Bu yürek parçalayıcı" paylaşımını yaptı.

İran asıllı ABD’li oyuncu Shohreh Aghdashloo da, "Türkiye ve Suriye’den binlerce masumun hayatını kaybettiği deprem haberlerini duyunca yıkıldım. Yalnız olmadıklarını bilmeliler. İnsanlık hala hayatta olduğu için dünyanın her yerinden yardım geliyor. Kalbim etkilenen herkesin yanında" ifadelerini kullandı.