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Yabancı turistler pandemi döneminde kayağın tadını Erciyes’te çıkarıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle birçok kayak merkezi kapalı durumdayken, yapılan yatırımlar sayesinde Türkiye’nin en önemli kış sporları merkezi haline gelen Erciyes Kayak Merkezi; alınan korona virüs tedbirleriyle birlikte yabancı turistlere hizmet vermeye devam ediyor.

Genel 21.12.2020, 14:40
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Yabancı turistler pandemi döneminde kayağın tadını Erciyes’te çıkarıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle birçok kayak merkezi kapalı durumdayken, yapılan yatırımlar sayesinde Türkiye’nin en önemli kış sporları merkezi haline gelen Erciyes Kayak Merkezi; alınan korona virüs tedbirleriyle birlikte yabancı turistlere hizmet vermeye devam ediyor.

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, alınan korona virüs tedbirleriyle birlikte geçtiğimiz hafta pistlerini açarak kayakseverlere hizmet vermeye başlamıştı. Ukrayna’dan Türkiye’ye gelen yaklaşık 200 kişilik ilk yabancı turist kafilesi de Erciyes’te kayak yapmanın tadını çıkarıyor. Yeterli kar yağışının olmamasına rağmen suni karlama sistemiyle pistleri açtıklarını, yerli ve yabancı turistlerin şuanda Erciyes’te kayak yaptığını aktaran Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı; "Ülkemizde master planı kapsamında ulaşan ve altyapısıyla, üst yapısıyla Alpler standartlarını aratmayan bir kayak merkezi Erciyes. Tabi ki global ısınma tehdidi gibi gerçekle de dünya insanı karşı karşıya. 2005 yılından itibaren Erciyes Master Planı hazırlanırken proje yöneticileri bu gerçekleri de gözardı etmeyerek kar yağmayan dönemlerde veya sezonu daha erken başlatabilmek maksadıyla Erciyes’e çok güçlü suni kar üretme altyapısı oluşturdu. Biz de bunu ekmeğini yiyoruz çok şükür. Dağımızın her tarafında yaklaşık 160 makineyle Erciyes’te pistlerimizin neredeyse yüzde 70’i suni kar ile açılabiliyor. Bu sene de ekstra bir kurak dönem yaşıyoruz, tüm Türkiye’de ve dünyada sıkıntı var. Alpler’e de kar yağışı olmadı. Türkiye’de de birkaç kayak merkezi dışında hizmete başlayamadı. Biz, geçtiğimiz hafta Erciyes’te pistimizi açarak vatandaşlarımıza kayak hizmeti vermeye başladık çok şükür. Hala ciddi bir kar yağışı olmamasına rağmen suni kar altyapısının gücüyle pistlerimizi açtık. Yerli ve yabancı misafirlerimiz şuanda Erciyes’te kayak yapıyorlar" dedi.

"Türkiye’ye gelen ilk misafirler Erciyes ve şehir otellerinde konaklıyor"

Geçtiğimiz hafta sonu charter uçakla Ukrayna’dan Türkiye’ye gelen yaklaşık 200 kişilik turistin Erciyes ve şehir otellerinde konakladığını ifade eden Başkan Cıngı; "Halkımızın da yakından takip ettiği gibi son 4 yıldır Erciyes’e yurtdışından charter uçaklarla yabancı turist geliyor. Şehrimizde, Kapadokya da içinde olmak üzere yaklaşık 10 gündür zamanlarını geçirip ülkelerine dönüyorlar. Çok şükür ürünümüz sağlam bir ürün. Kış turizmi manasında global çapta kalitesiyle, turistik avantajlarıyla, fiyat cazibesiyle, hizmet kalitesiyle Erciyes; hakikaten dünya çapında bir ürün. Yabancılar gelmeye başladıktan sonra kulaktan kulağa, sosyal medya paylaşımı, eğlenceli atmosfer Erciyes’in dünya pazarında tutunması getirdi. Bir uçakla başlayan maceramız ertesi yıl 3 uçağa, ertesi yıl 5 uçağa çıktı. Bu sene 4. yılımız yabancı misafirlerimizi ağırladığımız. Bu sene normal şartlarda planlanan haftalık 10 uçak idi. Özellikle eski Sovyet ülkelerinden çok yoğun ilgi var. Pandemi süreci bu anlaşmaları nasıl etkileyecek ama yaz içerisinde yabancı operatörlerle görüşmelerimiz oldu. Ümit ediyoruz, planlandığı şekliyle devam eder. Bunun neticesi olarak da cumartesi günü Türkiye’ye ilk charter seferiyle misafirlerimiz geldi. Şu anada yaklaşık 200 civarında Ukraynalı turist Erciyes’te ve şehir otellerinde konaklıyorlar. uçuşlar her hafta devam edecek, bu hafta yine Rusya, Polonya ve Ukrayna’dan charter seferlerimiz olacak. Tabi ülkemizin ve dünya insanlığının içerisinde olduğu durum herkesin malumu. Kısıtlamalar ister istemez turizmi de etkiliyor. İnşallah daha fazla şiddetlenmez" ifadelerini kullandı.

Erciyes’i internette görerek geldiklerini ve çok beğendiklerini belirten Ukraynalı Trots Volodimr; "İnsanların misafirperverliği, güzelliği, pistlerinin açıklığı, ağaçların olmaması. Türkiye’yi seviyoruz. Türkiye bizim ikinci vatanımız. Erciyes’e ilk defa gelmeme rağmen Türkiye’de defalarca bulundum. Erciyes’i Google’dan öğrendim. Buradan başka bir yere gitmem, Erciyes’i çok sevdim" diye konuştu.

Ukraynalı Halkevich Yulia da Erciyes’i çok sevdiğini aktararak; "Erciyes’e gelmeyi arkadaşımız tavsiye etmişti. Dünyada her taraf kapalı. Kaymayı seviyoruz. Hiçbir yerde kayma imkanı yok, sadece Erciyes açık olduğu için geldik. O kadar hoşumuza gitti ki; pistlerinin açıklığı, insanlarının misafirperverliği, gezdiğimiz yerler çok hoşumuza gitti. Özellikle de korona virüs tedbirleri çok hoşumuza gitti" şeklinde konuştu.
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