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Yabancı dil öğrenmek beyin sağlığını koruyor

Uzmanlar erken yaşta öğrenilen birden fazla yabancı dilin ömür boyu sürecek beyin sağlığını garantilediğinin altını çizerken, Türkiye’deki önemli eğitim kurumlarının en az üç dilli öğrenim modeline geçmesi çocukların geleceği kadar sağlığıyla ilgili de umut veriyor.

Genel 24.12.2020, 16:32
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Yabancı dil öğrenmek beyin sağlığını koruyor

Uzmanlar erken yaşta öğrenilen birden fazla yabancı dilin ömür boyu sürecek beyin sağlığını garantilediğinin altını çizerken, Türkiye’deki önemli eğitim kurumlarının en az üç dilli öğrenim modeline geçmesi çocukların geleceği kadar sağlığıyla ilgili de umut veriyor.

Bilim insanlarınca ortaya konan araştırmalara göre yabancı dil öğrenmenin insan sağlığına olan olumlu etkisi, özellikle ileri yaşlarda küçümsenmeyecek kadar büyük önem taşıyor. Beyin yapısını geliştiren bu öğrenimin önemli olduğunu her fırsatta vurgulayan uzmanlar, çocukların ana dillerinin yanı sıra en az iki farklı yabancı dili de rahatça öğrenebileceklerini belirtiyor. Erken yaşta öğrenilen yabancı dilin ilerleyen yaşlarda beyni geliştirirken, bunama (demans) ve alzheimer gibi hastalıkları engelliyor. İşitme hassasiyetini desteklerken, hafızayı güçlendiriyor. Birden fazla işi aynı anda yapabilme becerisi sağlıyor. Dil aktivasyonunu hızlandırırken, analizi geliştiriyor. Tüm bu sebeplerle Türkiye’deki eğitim-öğretim kurumları, özellikle son yıllarda küçük yaşta başlayan yabancı dil eğitiminin önemine eğilerek ders müfredatlarını zenginleştiriyor. Devlet okullarının yanı sıra özel okullarda en az üç dil eğitimi aktif olarak ana ve ilkokullar düzeyinde verilirken ortaokul ve lise sınıflarında da yabancı dil eğitimi yoğunlaştırılarak devam ediyor.

Yabancı dilde uygulanan eğitim-öğretim müfredatı kadar yabancı dil eğitiminin sistemli ve yoğunlaştırılmış şekilde, uzman öğretmenler tarafından öğrencilere aktarılması da önem taşıyor. Bursa’da bunun en iyi örneklerinden biri olan Uludağ Koleji, yaş gruplarına göre oyun, müzik, dans, sinema, kültürel günler, yemek tarifleri, drama çalışmaları, sunumlar, tartışma programları, bilgi yarışmaları, ulusal ve uluslararası projeler gibi etkinlikle çocukların küçük yaşlardan itibaren yabancı dili yaşayarak ve eğlenerek öğrenmesini sağlıyor. Öğrencilerinin dil gelişimlerini Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi (Common European Framework of Refrence / CEFR) kriterleriyle takip eden Uludağ Koleji, İngilizce eğitimin yanı sıra 1. sınıf itibariyle öğrencilerine Almanca ve Fransızca olmak üzere seçmeli dersler veriyor.

Öğrencilerin pratik kazanmaları için her hafta sonu English Speaking Club’da İngilizce konuşma dersleri veren Uludağ Koleji, ’Educall İngilizce Konuşma Dersleri’ ile de her hafta düzenli olarak yurt içinden ve yurt dışından yabancı ve Türk öğretmenler eşliğinde telefon ya da görüntülü konuşma gerçekleştiriyor. Uludağ Koleji İngilizce Öğretmeni Halima Ratin, “Yabancı dil öğrenimi için erken yaşlar (3-4) oldukça önemli. Sesler ve hareketler ile bir yabancı dil öğrendiklerinin farkına dahi varmadan bunu yaparlar. Yani dil öğrenimine ne kadar erken yaşta başlatırsak çocuklarımız ilerde o kadar başarılı olacaklar. Çift dilli olmanın avantajı, bireyin dışlanmadan rahat bir şekilde farklı kültürlerin ve toplumların bir parçası olabilmesi. Ayrıca dünyaca ünlü üniversitelerin Amerika, İngiltere ve Avusturalya’da bulunduğunu biliyoruz” dedi.

Uludağ Koleji Fransızca Öğretmeni Deniz Seda Erçetin ise, "Fransızca dünyada İngilizceden sonra en çok tercih edilen diller arasında ikinci sırada yer alıyor. Fransızca bilerek, karşınıza çıkan fırsatlarda bir adım daha önde olacaksınız. Birçok alanda avantaj sağlayacak olan Fransızca iş dünyasında en çok tercih edilen dillerden biri. Bunun yanı sıra ilgilenmek istediğiniz her alanda Fransızca ile karşılaşabilirsiniz. Şiir, sanat, müzik ve daha birçok alanda dünyaca başarısı kabul görmüş eserler Fransızca dilindedir" diye konuştu.
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