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Will Smith, 10 yıl boyunca Oscar galalarından ve diğer Akademi etkinliklerinden men edildi
Hollywood yıldızı Will Smith, Oscar töreninde komedyen Chris Rock’a tokat atması nedeniyle 10 yıl boyunca Oscar galalarından ve diğer Akademi etkinliklerinden men edildi.
Genel 08.04.2022, 22:18 08.04.2022, 22:42
Hollywood yıldızı Will Smith, Oscar töreninde komedyen Chris Rock’a tokat atması nedeniyle 10 yıl boyunca Oscar galalarından ve diğer Akademi etkinliklerinden men edildi.