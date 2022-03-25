Whatsapp uzun video gönderme nasıl yapılır?

Whatsapp uzun video gönderme işlemi:

İlk olarak telefona başka bir uygulama indirmeden , Whatsapp uygulamasına girilir ve sohbet ekranı açılır. Daha sonra mesaj yaz kısmında yer alan “ataç“ simgesine tıklanır. Normalde bundan sonra video göndermek için yapılan seçenek galeriye tıklamaktır; fakat bu yöntemde açılan sayfada “ Belge “ sekmesini açmak gerekir. Bunun nedeni ise galeriye basıldığında 16 MB gibi bir kısıtlamayla karşılaşılmasıdır. Fakat bu işlemi yaparak “ Belge “ sekmesine basıldığında video gönderme sırasında 16 MB limitiyle karşılaşılmaz, 100 MB sınırına kadar videolar rahatlıkla paylaşılabilir.

Bu işlemin ardından “ Diğer belgelere göz atın “ seçeneğine tıklanır ve bu ekranda paylaşmak istenilen videolar aranır. Bu işlem sonunda istenilen videoyu yollanır. Eğer videolar açılan ekranda görünmezse ekranda sol üstte yer alan yatay üç çizgiye tıklayarak istenilen videoya ulaşılabilir. Bu işlemi de yaptıktan sonra uzun video göndermek sorun olmaktan çıkacak ve çok pratik bir şekilde video gönderimi yapma imkanı sağlanacaktır. Whatsapp uzun video gönderme Iphone dahil tüm telefonlarda kolayca uygulanabilir. Bu yöntem sayesinde 100 MB’ye kadar videoları Whatsapp üzerinden kolayca atmak mümkündür. Fakat 100 MB’den uzun videolarınız için bu işlem faydalı olmayabilir. Eğer video 100 MB’den uzunsa karşınıza “Seçtiğiniz medya dosyası 100 MB’den büyük. Dosya gönderilemiyor” yazısı çıkacaktır.

Whatsapp uzun video gönderme işleminde, gönderilecek video 100 MB’den büyük ise bu videolar için kolayca indirebilecek çeşitli uygulamalar bulunur. Bu uygulamalar sayesinde Whatsapp’ ta çok uzun videoları bile yollamak mümkün olur. Video editörleri sayesinde videonun özelliklerini değiştirmek ve boyutunu küçültmek mümkün olur. Whatsapp uzun video gönderme işleminizi yapabilmek için telefona en uygun editör programının indirilmesi gerekir. Android telefon kullanıcıları bu işlemi Play Store üzerinden yapabilir, Iphone kullanıcıları ise App Store’dan en uygun video editörünü seçebilir. İlk olarak indirilen bu editörler ile videoyu açmak gerekir. Ayarlar sekmesinden videonun çözünürlüğünün 320p olarak ayarlanması ve videonun yeniden kaydedilmesi gerekir. Bu sayede videonun boyutu düşürülerek Whatsapp'ta belirtilen 16 MB limitine kadar video kaydetmek mümkün olur. (mynet)

KISA ANLATIM

Sohbet kısmı açılır, ekle kısmından belge seçeneğine gelinir, göndermek istenilen video seçip gönder butonuna tıklanır. 100 MB'dan daha büyük boyutlu videoları video platformalarına yükleyip whatsapp üzerinden gönderebilirsiniz.