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Web Of Science Listesine Türkiye’den giren tek bilim insanı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Emre Bora, Web of Science Yüksek Atıflı Bilim İnsanları Listesine 2020 yılında Türkiye’den giren tek bilim insanı oldu. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında görevli olan Bora, şizofreni ve bilişsel sinirbilim alanında çalışmalar yürütüyor.

Genel 19.01.2021, 09:59
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Web Of Science Listesine Türkiye’den giren tek bilim insanı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Emre Bora, Web of Science Yüksek Atıflı Bilim İnsanları Listesine 2020 yılında Türkiye’den giren tek bilim insanı oldu. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında görevli olan Bora, şizofreni ve bilişsel sinirbilim alanında çalışmalar yürütüyor.

Web of Science, belirlenen 21 bilim dalında, dünyada kendi alanına son 10 yıldaki çalışmalarıyla en çok etkisi olan bilim insanlarını seçerek Yüksek Atıflı Bilim İnsanları Listesini yayınlıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. İbrahim Emre Bora da, son 5 yıldır yer aldığı Web Of Science Yüksek Atıflı Bilim İnsanları Listesine 2020 yılında Türkiye’den giren tek bilim insanı oldu.

Rektör Hotar’a çalışmalarını anlattı

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oktay Ergene ile birlikte DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar’ı ziyaret eden Doç. Dr. İbrahim Emre Bora, çalışmaları hakkında bilgi verdi. Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, Türkiye’yi ve Dokuz Eylül Üniversitesini başarılı çalışmalarıyla temsil eden Doç. Dr. Bora’ya çalışmalarında destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

2006’da Avustralya Bilim ve Teknoloji Bakanlığı Endeavour ödülüyle Melbourne Üniversitesine çalışmalar yapmak için gittiğini söyleyen Doç. Dr. İbrahim Emre Bora, "10 yıl çalışmalarımı sürdürdükten sonra 2016’da TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığının (BİDEB) yurda dönüş programıyla Türkiye’ye döndüm. Uzmanlık eğitimimden başlayarak, araştırmalarımla kongrelerden, şizofreni ve bipolar bozuklukla ilgili örgütlerden çeşitli ödüller aldım. Şu sıralar TÜBİTAK 1001 destekli yürüttüğümüz bir projede, şizofreni-bipolar bozukluk spektrumunda erken prognostik belirteçleri çalışıyoruz; Ayrıca, multipl skleroz, hareket bozuklukları gibi nörolojik hastalıklarda, bu alanda çalışan değerli akademisyenlerimizle, sosyal biliş alanında iş birliği yaptığımız çalışmalar sürmekte. Tübitak BİDEB 2247-A Ulusal Lider Araştırmacılar Programında da destek almaya hak kazandık” dedi.

Çalışmalarında, şizofreni ve bipolar bozukluk olmak üzere psikiyatrik hastalıkların erken tanısı konusuna odaklandığını belirten Doç. Dr. Bora, "Bilişsel sinirbilimci olarak, farklı psikiyatrik ve nörolojik hastalıklarda gözlenen nörobilişsel ve sosyal bilişsel bozuklukları incelemeye ve bu bozuklukların beyin yapısındaki ve fonksiyonundaki gelişimsel veya sonradan oluşan anormalliklerle ilişkisini araştırmaya odaklanıyorum. Son yıllarda, şizofreni ve bipolar bozukluğun (manik-depresif) farklı tiplerini gençlerde erken evrede tanımak, hastalığın seyrini öngörmek ve kişi çok fazla kayba uğramadan müdahale etmekle ilgili araştırmalar yapıyoruz. Bu amaçla bölümümüzde Psikiyatride Erken Tanı ve Nörogelişim Polikliniğini kurduk. Üniversitemizin desteği ile Gençlerde Ruhsal Hastalıklara Erken Müdahale Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmasına öncülük etmeyi hedefliyorum. Üniversitemizin Sinirbilimler Anabilim Dalında, dünyayla rekabet edebilecek bir Sosyal Afektif ve Bilişsel Sinirbilim Laboratuvarı kurmayı ve kendi öğretim üyesi kadrosu olacak şekilde gelişmesine katkıda bulunmayı umuyorum” diye konuştu.
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