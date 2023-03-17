Washington’da "18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Zaferi" töreni

Türkiye’nin Washington Büyükelçiliğinde 18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Zaferi nedeniyle tören düzenlendi.

Türkiye’nin Washington Büyükelçiliğinde 18 Mart Çanakkale Zaferini için tören düzenlendi. Türkiye’nin Washington Büyükelçiliğinde gerçekleştirilen ve Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan’ın ev sahipliğini yaptığı törene, Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Washington Temsilcisi Mustafa Lakadamyali’nin yanı sıra büyükelçilikte görev yapan ateşeler, diğer yetkililer ve ABD’de yaşayan Türkler de katıldı. Tören, Büyükelçi Murat Mercan ve askeri erkanın Atatürk büstüne çelenk koyması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından ABD Diyanet Merkezi İmam Hatibi Nurullah Çelebi Aziz Şehitler ve depremde hayatını kaybedenler için, Kuran-ı Kerim okudu. Törende, Genelkurmay Başkanlığının hazırladığı sunum ile Çanakkale destanını anlatan kısa film izlendi.