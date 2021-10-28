Volkswagen'in karı ve araç teslimatı çip sıkıntısıyla 3. çeyrekte azaldı

BERLİN (AA) - Audi, Bugatti, Seat, Skoda ve Porsche markalarını bünyesinde bulunduran Volkswagen Grubu, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını duyurdu.

Buna göre, grubun, geçen yılın temmuz-eylül döneminde 59,35 milyar avro olan satış geliri, 2021’nin aynı döneminde yüzde 4,1 azalışla 56,9 milyar avroya indi. Şirketin karı da özel kalemler hariç yüzde 12,1 düşüşle 2,8 milyar avro oldu.

VW Grubu, üçüncü çeyrekte araç teslimatının da çip tedarikinde yaşanan sıkıntıların etkisiyle bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24,4 azalarak 1 milyon 973 bine gerilediğini açıkladı.