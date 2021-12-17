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Vodafone'dan Beşiktaş Kadın Futbol Takımı’na destek mesajı

- Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin:- "Tüm alanlarda cinsiyet eşitliğini savunmaya devam ettiğimiz gibi futbolda da kadınların varlığını desteklemek ve artırmak istiyoruz"

Genel 17.12.2021, 13:14
Vodafone'dan Beşiktaş Kadın Futbol Takımı’na destek mesajı

İSTANBUL (AA) - Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, yarın saat 15.00’da Vodafone Park’ta oynanacak derbi öncesi siyah-beyazlı kadın futbolculara başarılar diledi.

Şirket açıklamasına göre, Vodafone’un teknolojiden futbola her alanda cinsiyetçi algının kırılması hedefiyle başlattığı “Ben Varım” hareketi kapsamında hem isim hem de göğüs sponsoru olduğu Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, Kadın Futbol Süper Ligi 2021-22 sezonunun ilk haftasında Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı ile karşılaşacak. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, yarın saat 15.00’de Vodafone Park’ta oynanacak derbi öncesi siyah-beyazlı kadın futbolculara başarılar diledi.

Şahin, şunları kaydetti:

"Tüm alanlarda cinsiyet eşitliğini savunmaya devam ettiğimiz gibi futbolda da kadınların varlığını desteklemek ve artırmak istiyoruz. 'Kadınlar futbol oynayamaz' şeklindeki bilinçsiz önyargı, yıllarca kadınları futboldan uzak tuttu. Toplumda yerleşik olan ve spora da yansıyan bu cinsiyetçi yapının değişmesi gerekiyor. Toplumun genelinde erkeklere biçilmiş rol tanımlarında kadınların da yerinin olduğuna ve bunun cesaretle ön plana çıkarılması gerektiğine yürekten inanıyoruz. Bu inançla, futbolda 'Ben Varım' diyen Beşiktaşlı kadın sporcuları tam 9 yıldır destekliyor ve takımımıza hem isim hem de göğüs sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz.

Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı tarihinde ilk kez Mart 2020’de Vodafone Park’ta sahaya çıktı. Atlético de Madrid Kadın Futbol Takımı ile özel bir maçta karşı karşıya geldi. Takımın 1,5 yıllık aranın ardından bu kez Kadın Futbol Süper Ligi 2021-22 sezonu ilk maçı kapsamında Vodafone Park’ta sahada olması bizim için çok anlamlı. Sezonun ilk haftasında Fenerbahçe ile derbi oynayacak olan Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı’na başarılar diliyoruz.”

- Toplam 24 takım mücadele verecek

A ve B Grubu’nda toplam 24 takım ile ilk kez düzenlenecek Süper Lig’de normal sezon müsabakaları 12’şer takımdan oluşan 2 grup halinde çift devreli lig usulüne göre 22 haftada oynanacak. Normal sezon maçları sonrasında play-off ve play-out karşılaşmaları ile sezon tamamlanacak. Gruplarında ilk 4 sırayı elde eden takımlar play-off, son 4 sırayı alan ekipler ise play-out mücadelesi verecek.

Süper Lig’de ilk hafta maçları 18-19 Aralık'ta yapılacak. Devre arası 13-24 Şubat 2022'de olacak ligde normal sezon 4 Mayıs'ta sona erecek. Ligde play-off ve play-out'lar 12-13 Mayıs'ta başlayacak ve final 11 Haziran 2022'de oynanacak.

Kadın futbolunu destekleyen Vodafone, kurulduğu günden bu yana destek verdiği Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı’na göğüs ve isim sponsoru olarak destek veriyor. Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı’nın geçen yıl Vodafone Park’ta Atlético de Madrid Kadın Futbol Takımı ile oynadığı Vodafone Kupası 33 bin izleyiciyle tribün rekoru kırmış ve Türkiye’de bir kadın futbol maçında en fazla taraftarın bulunduğu müsabaka olmuştu. Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı bu yıl ayrıca Antalya’da düzenlenen Kadınlar 1. Ligi’nde şampiyon oldu.

#Vodafone
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