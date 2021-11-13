banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Hepsiburada hisselerindeki kayıp yüzde 70'i aştı
Hepsiburada hisselerindeki kayıp yüzde 70'i aştı
CHP'li Gürsel Tekin'den büyük gaf: Helal mi, haram mı?
CHP'li Gürsel Tekin'den büyük gaf: Helal mi, haram mı?
A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçına hazır
A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçına hazır
Otobüs bozuldu Ümit Milli Takım maça yetişemedi!
Otobüs bozuldu Ümit Milli Takım maça yetişemedi!

Vodafone TV’den çocuklara tatil armağanı

- Kullanıcılar, Vodafone TV’nin çocuk içeriklerini hiçbir ek ücret ödemeden paketleri çerçevesinde seyredebilecek

Genel 13.11.2021, 14:52
Vodafone TV’den çocuklara tatil armağanı

İSTANBUL (AA) - Birinci dönem ara tatiline girmeye hazırlanan çocuklar için zengin bir portföy hazırlayan Vodafone TV, birbirinden keyifli çocuk kanalları, animasyon filmleri ve tiyatro oyunları ile çocukların tatil heyecanına ortak olacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone’un dijital TV servisi Vodafone TV, birinci dönem ara tatiline girmeye hazırlanan çocuk takipçileri için yüzlerce içerikten oluşan zengin bir portföy hazırladı.

Vodafone TV, çocuk kanalları, animasyon filmleri ve tiyatro oyunları ile çocuklara ara tatilde eğitici, öğretici ve eğlenceli içerikleri bir arada sunacak. Kullanıcılar, Vodafone TV’nin çocuk içeriklerini hiçbir ek ücret ödemeden paketleri çerçevesinde seyredebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone TV Genel Müdürü Berna Kulaksız, şunları söyledi:

“Vodafone TV servisimizle Türkiye’nin dört bir yanında müşterilerimize kaliteli TV ve video içeriğini kesintisiz olarak ve uygun fiyatla sunmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda çocuk takipçilerimiz için de portföyümüze yeni içerikler katıyoruz. Yoğun bir çalışma dönemini geride bırakan çocuklarımız için birinci dönem ara tatilini renklendirecek yüzlerce içerik hazırladık. Birbirinden cazip ve keyifli çocuk kanalları, animasyon filmleri ve tiyatro oyunları ile çocuklarımızın tatil dönemini hem öğrenerek hem de eğlenerek geçirmesini hedefliyoruz. Vodafone olarak, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran ürün ve servislerle her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz.”


- Çocuklara uygun seç-izle içerikler ve canlı TV kanalları bulunuyor


Vodafone TV’nin sunduğu çocuk profilinde, ebeveynlerin güvenle açıp çocuklarına izletebilecekleri, çocuklara uygun seç-izle içerikler ve canlı TV kanalları bulunuyor. Çocuklar, sevilen çizgi filmler ve animasyonlara ek olarak, içlerinde Disney Junior, Disney Channel, Cartoon Network ve Duck TV’nin de bulunduğu 7 çocuk kanalı sayesinde ilgi ve merak alanlarına uygun içerikleri keyifle seyredebiliyor.

Çocuk içerikleri portföyüne yeni animasyon filmleri de ekleyen Vodafone TV, sevilen çizgi dizi Scooby Doo'nun beyaz perde uyarlaması “Scoob”, Peter Lepeniotis'in yönettiği animasyon “Küçük Kahramanlar”, Rebecca Sugar tarafından Cartoon Network için yapılan “Steven Universe Filmi”, Batman ve Ninja Kaplumbağalar’ın karşılaşmasını anlatan “Batman: Ninja Kaplumbağalar”, Cressida Cowell'ın kitabına dayanan ve iri yapılı Vikingler ve vahşi ejderhaların efsanevi dünyasında geçen macera komedi “Ejderhanı Nasıl Eğitirsin”, efsane aile Jetgillerin dünyanın en profesyonel güreşçileriyle karşılaştığı “Jetgiller: Robo-Güreş”, legolar evreninde geçen “Lego Filmi”, yenilmez Galyalıların gücüne güç katan sihirli iksir için verdikleri mücadeleyi anlatan “Asterix Sihirli İksirin Sırrı” ve daha birçok macera ile çocuklar ve aileleri için eğitici, öğretici ve eğlenceli animasyon filmleri sunuyor.


- Popüler çocuk oyunları


Vodafone TV ayrıca, tiyatrosever çocuklar için çocuk oyunları da sunuyor. Vodafone TV’de “Dişimdeki Yabancı”, “Kurnaz Tilki”, “Haylaz Karga”, “Meraklı Papağan”, “Fareli Köyün Kavalcısı”, “Bulutlar Ülkesi”, “Sirk Kedileri” gibi popüler çocuk oyunları seyredilebiliyor.

Vodafone TV, kullanıcılarına, 24 saate kadar geri alma özelliği ile 90’ı aşkın TV kanalını ve çoğunluğu film, dizi, belgesel ve çizgi filmden oluşan 6 binin üzerinde seç-izle içeriği akıllı telefonlarından, tabletlerinden, web’den ve akıllı televizyonlar üzerinden izleme imkânı sunuyor.

Google Play, Apple App Store, Android TV, LG Content Store, Samsung Smart Hub ve Apple TV online mağazalarından da erişilebilen Vodafone TV uygulaması, bugüne kadar 7 milyon kez indirildi. Vodafone TV’nin aylık aktif kullanıcı sayısı ise 1 milyonu aştı.

#Vodafone #vodafone tv
Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6