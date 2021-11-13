Vodafone TV’den çocuklara tatil armağanı

İSTANBUL (AA) - Birinci dönem ara tatiline girmeye hazırlanan çocuklar için zengin bir portföy hazırlayan Vodafone TV, birbirinden keyifli çocuk kanalları, animasyon filmleri ve tiyatro oyunları ile çocukların tatil heyecanına ortak olacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone’un dijital TV servisi Vodafone TV, birinci dönem ara tatiline girmeye hazırlanan çocuk takipçileri için yüzlerce içerikten oluşan zengin bir portföy hazırladı.



Vodafone TV, çocuk kanalları, animasyon filmleri ve tiyatro oyunları ile çocuklara ara tatilde eğitici, öğretici ve eğlenceli içerikleri bir arada sunacak. Kullanıcılar, Vodafone TV’nin çocuk içeriklerini hiçbir ek ücret ödemeden paketleri çerçevesinde seyredebilecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone TV Genel Müdürü Berna Kulaksız, şunları söyledi:

“Vodafone TV servisimizle Türkiye’nin dört bir yanında müşterilerimize kaliteli TV ve video içeriğini kesintisiz olarak ve uygun fiyatla sunmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda çocuk takipçilerimiz için de portföyümüze yeni içerikler katıyoruz. Yoğun bir çalışma dönemini geride bırakan çocuklarımız için birinci dönem ara tatilini renklendirecek yüzlerce içerik hazırladık. Birbirinden cazip ve keyifli çocuk kanalları, animasyon filmleri ve tiyatro oyunları ile çocuklarımızın tatil dönemini hem öğrenerek hem de eğlenerek geçirmesini hedefliyoruz. Vodafone olarak, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran ürün ve servislerle her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz.”





- Çocuklara uygun seç-izle içerikler ve canlı TV kanalları bulunuyor





Vodafone TV’nin sunduğu çocuk profilinde, ebeveynlerin güvenle açıp çocuklarına izletebilecekleri, çocuklara uygun seç-izle içerikler ve canlı TV kanalları bulunuyor. Çocuklar, sevilen çizgi filmler ve animasyonlara ek olarak, içlerinde Disney Junior, Disney Channel, Cartoon Network ve Duck TV’nin de bulunduğu 7 çocuk kanalı sayesinde ilgi ve merak alanlarına uygun içerikleri keyifle seyredebiliyor.

Çocuk içerikleri portföyüne yeni animasyon filmleri de ekleyen Vodafone TV, sevilen çizgi dizi Scooby Doo'nun beyaz perde uyarlaması “Scoob”, Peter Lepeniotis'in yönettiği animasyon “Küçük Kahramanlar”, Rebecca Sugar tarafından Cartoon Network için yapılan “Steven Universe Filmi”, Batman ve Ninja Kaplumbağalar’ın karşılaşmasını anlatan “Batman: Ninja Kaplumbağalar”, Cressida Cowell'ın kitabına dayanan ve iri yapılı Vikingler ve vahşi ejderhaların efsanevi dünyasında geçen macera komedi “Ejderhanı Nasıl Eğitirsin”, efsane aile Jetgillerin dünyanın en profesyonel güreşçileriyle karşılaştığı “Jetgiller: Robo-Güreş”, legolar evreninde geçen “Lego Filmi”, yenilmez Galyalıların gücüne güç katan sihirli iksir için verdikleri mücadeleyi anlatan “Asterix Sihirli İksirin Sırrı” ve daha birçok macera ile çocuklar ve aileleri için eğitici, öğretici ve eğlenceli animasyon filmleri sunuyor.







- Popüler çocuk oyunları







Vodafone TV ayrıca, tiyatrosever çocuklar için çocuk oyunları da sunuyor. Vodafone TV’de “Dişimdeki Yabancı”, “Kurnaz Tilki”, “Haylaz Karga”, “Meraklı Papağan”, “Fareli Köyün Kavalcısı”, “Bulutlar Ülkesi”, “Sirk Kedileri” gibi popüler çocuk oyunları seyredilebiliyor.

Vodafone TV, kullanıcılarına, 24 saate kadar geri alma özelliği ile 90’ı aşkın TV kanalını ve çoğunluğu film, dizi, belgesel ve çizgi filmden oluşan 6 binin üzerinde seç-izle içeriği akıllı telefonlarından, tabletlerinden, web’den ve akıllı televizyonlar üzerinden izleme imkânı sunuyor.



Google Play, Apple App Store, Android TV, LG Content Store, Samsung Smart Hub ve Apple TV online mağazalarından da erişilebilen Vodafone TV uygulaması, bugüne kadar 7 milyon kez indirildi. Vodafone TV’nin aylık aktif kullanıcı sayısı ise 1 milyonu aştı.