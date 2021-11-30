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Vodafone Türkiye’ye Sürdürülebilir İş Ödülleri’nde 2 ödül birden

- Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel:- "Vodafone olarak, ağır bir insan hakkı ihlali ve ciddi bir toplumsal sorun olan kadına yönelik şiddetle mücadelenin teknolojinin gücünü kullanarak daha etkin yapılabileceğine inanıyoruz"- "Ödül alan diğer projemiz ‘Bu Atıklar Kod Yazıyor’ ise çevresel etkimizi en aza indirme hedefimizin bir ürünü. Bu projeyle, çalışanlarımız ve iş ortaklarımız arasında sürdürülebilirlik konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyoruz"

Genel 30.11.2021, 11:16
Vodafone Türkiye’ye Sürdürülebilir İş Ödülleri’nde 2 ödül birden

İSTANBUL (AA) - Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, "Vodafone olarak, ağır bir insan hakkı ihlali ve ciddi bir toplumsal sorun olan kadına yönelik şiddetle mücadelenin teknolojinin gücünü kullanarak daha etkin yapılabileceğine inanıyoruz." dedi.

Markadan yapılan açıklamaya göre, Vodafone, ulusal ve uluslararası düzeydeki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Vodafone Türkiye, değişime yön veren lider projelerin ödüllendirildiği Sürdürülebilir İş Ödülleri’nde 2 ödül birden aldı.

Şirket, elektronik atıkların geri dönüşümünden elde edilen gelirle okullarda kodlama sınıfları açtığı “Bu Atıklar Kod Yazıyor” projesiyle “Sürdürülebilirlik İletişimi-İç İletişim” kategorisinde, kadınların şiddete maruz kaldığı anlarda kolluk kuvvetleri ya da yakınlarına kolaylıkla haber verebilmesini sağlayan Kırmızı Işık mobil uygulamasıyla da “Sürdürülebilirlik İletişimi-Kadının Güçlendirilmesi” kategorisinde ödüle layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, sürdürülebilirliği iş yapma biçimlerinin ayrılmaz bir parçası haline getirdiklerini belirtti. Süel, amaç odaklı bir şirket olarak, sürdürülebilirlik yol haritasına uygun aksiyonlar almaya devam ettiklerinin altını çizerek, şunları aktardı:

“Sürdürülebilirlik alanında ülkemizin en prestijli ödüllerinden Sürdürülebilir İş Ödülleri’nde 2 ödül birden almaktan mutluluk duyuyoruz. Özellikle 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü gibi son derece önemli bir günde kadına yönelik şiddetle mücadele amacıyla geliştirdiğimiz Kırmızı Işık uygulamamızla ödül almak bizim için son derece anlamlı oldu. Vodafone olarak, ağır bir insan hakkı ihlali ve ciddi bir toplumsal sorun olan kadına yönelik şiddetle mücadelenin teknolojinin gücünü kullanarak daha etkin yapılabileceğine inanıyoruz. Birleşmiş Milletler de toplumsal cinsiyete dayalı şiddete karşı mücadele için 16 günlük bir aktivizm kampanyası başlattı. 25 Kasım’da başlayan kampanya, 10 Aralık İnsan Hakları Günü'ne kadar devam edecek. Ödül alan diğer projemiz ‘Bu Atıklar Kod Yazıyor’ ise çevresel etkimizi en aza indirme hedefimizin bir ürünü. Bu projeyle, çalışanlarımız ve iş ortaklarımız arasında sürdürülebilirlik konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. Ödül alan projelerimizin hayata geçmesini mümkün kılan, emek veren tüm ekip arkadaşlarıma ve paydaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Vodafone olarak, sürdürülebilirliği temel iş stratejimizin parçası olarak görmeye ve hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemeye devam edeceğiz.”

- Kırmızı Işık’ın indirme sayısı 358 bin oldu

Açıklamaya göre, Türkiye Vodafone Vakfı çatısı altında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı desteğiyle 7 yıl önce hayata geçirilen Kırmızı Işık uygulaması, kadınların şiddete maruz kaldığı anlarda kolluk kuvvetleri ya da yakınlarına kolaylıkla haber verebilmesini sağlıyor. Bugüne kadar 358 bin indirmeye ulaşan uygulamanın aylık ortalama 1.465 aktif kullanıcısı bulunuyor.

Tüm dünyada 2025’e kadar kendi operasyonlarından kaynaklı sera gazı emisyonlarını yüzde 50 azaltmayı ve kullandığı elektriğin yüzde 100’ünü yenilenebilir kaynaklardan elde etmeyi hedefleyen Vodafone, “Bu Atıklar Kod Yazıyor” projesiyle çalışanlarının evlerinden getirdikleri elektronik atıkları topluyor ve geri dönüşümden elde edilen gelirle okullarda kodlama sınıfları açıyor. Proje kapsamında bugüne kadar 1,7 tondan fazla elektronik atığın geri dönüştürülmesi sağlandı.

- 15 kategoride ödül verildi

Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen Sürdürülebilir İş Ödülleri, sosyal, ekonomik ve çevresel konularda önemli etkiler yaratan ve ortak geleceğe sahip çıkan kurum ve projeleri ödüllendiriyor. Türkiye’de sürdürülebilir gelecek hedefiyle yeni ekonominin örnek lider kurumları arasında yer alarak diğer kuruluşlara model teşkil edecek çalışmaların öne çıkarıldığı Sürdürülebilir İş Ödülleri’nde bu yıl 15 kategoride ödüller sahiplerini buldu. Online düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’nin sürdürülebilir iş alanında lider akademisyenlerinden oluşan 48 kişilik jüri heyeti de canlı yayına katılarak görüşlerini bildirdi.

#Vodafone
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