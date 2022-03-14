Vitamin deposu ‘tirsi’

Sardalyalar ile akraba olan tirsi balığı; içerisinde bulunan omega 3, omega 6 ve omega 9 vitaminleri ile vatandaşlara vitamin deposu oluyor. Su Ürünleri Mühendisi Ali Akçakaya, “Tirsi balığı tamamı ile enerji depoluyor” dedi.

Tirsi balığının omega 3, omega 6 ve omega 9 vitaminlerini içerisinde bulundurduğunu ve bu nedenle de çok zengin içerikli bir balık olduğunu dile getiren Su Ürünleri Mühendisi Ali Akçakaya, “İnsanlar bu balığı pek fazla bilmiyorlar. Bilmediklerinden dolayı da bu balığı tercih etmiyorlar. Tirsi balığı bütün denizlerde bulunan bir balık ama denizlerin farklılığına göre lezzeti de değişiyor. Bu balığın mevsimlere göre yağlılık oranı, lezzeti değişiyor. Bu dönem tam lezzetli olduğu dönem. Bu balıkta omega 3, omega 6 ve omega 9 vitaminlerinin çok bulunmasından dolayı bütün vatandaşlarımıza tavsiye ediyoruz. Çok zengin içerikli bir balık. Vatandaşlarımız tarafından tercih edilmemesinin sebebi biraz kılçıklı olması. Bu balığı kılçıklarından kolayca ayırarak temizleyip pişirebiliyoruz. Bu balık hamsi, sardalya balıklarına benziyor. Ancak onlardan biraz daha farklı ve iri boyda olduğundan dolayı daha etli ve avantajlı. Bu balığı temizlemek istediğinizde kuyruğundan tutup, çekerek rahatça temizleyebiliyorsunuz. Bu balığı insanlar farklı isimlerle de pazarlayabiliyorlar. Bazı yerlerde bu balığa iri hamsi diyebiliyorlar, bazı yerlerde çinekop diye de satabiliyorlar. Bu balığın gerçek ismi tirsidir. İnsanlara bu balığı tirsi diye satmalarını öneriyorum. Lezzet olarak gerçek anlamda iddialı bir balık” diye konuştu.

Tirsi balığının vatandaşlar için enerji deposu olduğunu söyleyen Akçakaya, “Tirsi balığının diğer balıklardan ayrı bir özelliği var. Bu balıkta omega 3, omega 6 ve omega 9 vitaminleri bulunuyor. Vatandaşlarımızın bu balığı kızartma yapmamalarını öneriyorum. Eğer kızartma yapıyorlarsa az yağda kızartmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü bu balık yağlı bir balık bir de tavadaki yağ ile buluşunca içerisinde bulunan vitaminler özelliklerini kaybediyor ve faydası kalmıyor. Mevsiminde yenilen balık en güzel balık. Vatandaşlarımıza mevsiminde olan taze balıkları tüketmelerini tavsiye ediyorum. Tirsi balığı insanlarda tamamı ile enerji depoluyor. Yani 7’de 70’e herkes için gerekli. Fiyatı 35-50 TL arasında değişiyor. Büyüklüğüne küçüklüğüne göre fiyatlarında değişiklik yaşanıyor” ifadelerini kullandı.