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Vişne ağacı Ekim ayında çiçek açtı
ÇANAKKALE’NİN ÇAN İLÇESİNE BAĞLI UZUNALAN KÖYÜNDE BİR EVİN BAHÇESİNDEKİ VİŞNE AĞACI EKİM AYINDA ÇİÇEK AÇTI. BU ANLARI GÖREN VATANDAŞ ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ.
Genel 14.10.2020, 09:25
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Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Uzunalan köyünde bir evin bahçesindeki vişne ağacı Ekim ayında çiçek açtı. Bu anları gören vatandaş şaşkınlığını gizleyemedi.
Genellikle Mart ayında çiçek açmaya başlayan vişne ağacı bu yıl Ekim ayında ikinci defa çiçek açınca görenleri şaşırttı. İlk defa böyle bir olayla karşılaştığını belirten Uzunalan köyünde ikamet eden Hasan Çil, “Bahçemde Mart ayında çiçek açıp meyve veren vişne ağacı Ekim ayında tekrar çiçek açtı. Sanırım havaların sıcak gitmesinden ağaçlar da şaşırdı, çiçek açtı. Ben de çok şaşırdım. İlk defa Ekim ayında çiçek açan meyve ağacına şahit oldum” dedi.
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