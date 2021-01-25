banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Fransızları kıtlık korkusu sardı!
Fransızları kıtlık korkusu sardı!
Ünlü oyuncu BBC dizisinde!
Ünlü oyuncu BBC dizisinde!
Nevşin Mengü'ye ünlü oyuncudan cevap!
Nevşin Mengü'ye ünlü oyuncudan cevap!
İstanbul barajlarında doluluk oranında ezber bozuldu
İstanbul barajlarında doluluk oranında ezber bozuldu

Virüsle artan sahte psikologlara karşı “tiyatral gösteriyle” uyarı

Yeni tip korona virüsle birlikte sanal alemde vakit geçirmenin artması ve vatandaşların doktora gitmeye korkmasıyla birlikte artan sahte psikologlara karşı vatandaşları uyarmak için bir psikolog ve profesyonel oyuncular tarafından “psiko tiyatral gösteri” sahnelenerek sosyal medyada yayımlandı.

Genel 25.01.2021, 09:54
1
Virüsle artan sahte psikologlara karşı “tiyatral gösteriyle” uyarı

Yeni tip korona virüsle birlikte sanal alemde vakit geçirmenin artması ve vatandaşların doktora gitmeye korkmasıyla birlikte artan sahte psikologlara karşı vatandaşları uyarmak için bir psikolog ve profesyonel oyuncular tarafından “psiko tiyatral gösteri” sahnelenerek sosyal medyada yayımlandı.

Tüm dünyayı 13 aydır etkisi altına alan ve insanların sanal alemde daha fazla vakit geçirmesine neden olan yeni tip korona virüs dolandırıcıların da mesken tuttuğu alanların başında gelmeye başladı. Virüs nedeniyle hastanelere gitmeye korkarak hastalığının tedavisini sanal alemde aramaya başlayan vatandaşların özellikle kendisinin psikolog olduğunu söyleyen dolandırıcıların ağına düştüğü görüldü. Bu durumun önüne geçmek isteyen Psikolog Gürdal Görhan, kendisinin yazıp yönettiği, oynadığı ve şarkılarını yazdığı “Ya psikoloğum sahteyse” adlı psiko tiyatral gösteri profesyonel tiyatro oyuncuları Sertaç Yekeboğa, Miraç Bulat’ın oynadığı ve müziklerinin Ahmet Ferhat Altungök tarafından sahnelendi.

Oyunda sanal alemde sahte psikologların vatandaşları nasıl dolandırdığını komik bir şekilde anlatarak vatandaşların dikkatini çekmeye çalıştıklarını belirten Gürdal Görhan bu oyunu da yine vatandaşların çok yoğun olarak kullandığı sosyal medyada yayımlayarak onlara ulaşmaya çalıştı. Gürhan, "Biz bunlarla ilgili kara mizah türünde insanları hem güldürmek hem de düşündürmek yoluyla bir psiko tiyatral oyun sahneleyip sosyal medyada yayınladık. Buradaki amacımız, nasıl insanlar dişi ağrıdığında diş hekimine veya ameliyatı varsa cerraha gidiyorsa, burada da istediğimiz ruh sağlığı problemi olduğunda psikiyatri, psikolog ya da psikolojik danışmanlık gibi gerçek meslek elemanlarına gitmesidir. Bu konuyu direk anlatmak yerine işin içine biraz tiyatro koyduk ve psikolojiyi ekledik böylece insanlara sunmuş olduk” dedi.

Görhan videoyu izleyenlerin çok eğleneceğini ve bir o kadar da düşüneceğinin altını çizerek şöyle devam etti:

“Sosyal medyada insanların direk konuşması çok ilgi çekmiyor ama daha eğlenceli şeyler ilgi çekiyor bu yüzden biz bu videoların devamını getireceğiz. Kara mizahla, bütün psikolojik konuları daha ilgi çekici hale getirmek istiyoruz. Sosyal medyayı açtığınızda biri size ışık göndereceğim, şifa vereceğim ya da enerji vereceğim bana gelmenize gerek yok online tedavi edeceğim ve travmanızı 10 dakikada bitireceğim diyenler varsa bunlar gerçek dışıdır. Gerçek olan şu, eğer ruh sağlığı problemi yaşıyorsanız psikolog, psikiyatri, psikolojik danışman, çocuk gelişimciler ya da sosyal hizmet uzmanları gibi devletin yetkilendirdiği diploması olan bu konuda eğitim almış insanlardır onun dışındakilere gitmeyin.”

İnsanların sosyal medyada 10 dakikada bütün sorunlarının biteceğini zannettiğini anlatan Görhan, “Gerçek bir doktora gittiğinizde doktor size, bana tedavi için gelmek zorundasınız diyor. Ayaküstü sizi kimse ameliyat yapamaz bunun bir prosedürü vardır ve bunu yapan doktordur. Bizim işimizde de ben psikolog olarak sizin tedavinizi 1 dakikada çözeceğim ya da 2 seansta bitireceğim diyemem. Videoyu izleyen insanlar bize diyor ki, hocam bu konuları nerede buldunuz, biz bu konuların hepsini internette bulduk. Mesela sahte bir psikoloğun, ben bu işi çözerim ama evinizi alırım haberi şu an internette var. Dişiniz ağrıdığında siz bunu sosyal medyada çözemezsiniz ama internette biri size 5 dakikada geçireceğim o ağrıyı diyorsa bu sahte şifacıdır” diye konuştu.
Yorumlar (0)
banner422
14°
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 20 44
2. Galatasaray 20 39
3. Fenerbahçe 19 39
4. Gaziantep FK 20 35
5. Trabzonspor 20 33
6. Hatayspor 20 32
7. Alanyaspor 19 31
8. Karagümrük 20 30
9. Malatyaspor 20 27
10. Antalyaspor 20 26
11. Göztepe 20 25
12. Rizespor 20 25
13. Sivasspor 19 24
14. Başakşehir 20 24
15. Konyaspor 20 23
16. Kasımpaşa 19 22
17. Kayserispor 19 19
18. Gençlerbirliği 20 19
19. Ankaragücü 19 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 20 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 18 38
2. Samsunspor 18 36
3. İstanbulspor 17 34
4. Altay 18 32
5. Adana Demirspor 18 31
6. Ankara Keçiörengücü 18 31
7. Bursaspor 18 30
8. Tuzlaspor 18 30
9. Altınordu 17 28
10. Bandırmaspor 18 27
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 18 20
13. Boluspor 18 19
14. Akhisar Bld.Spor 18 16
15. Menemen Belediyespor 17 16
16. Balıkesirspor 18 16
17. Ankaraspor 18 10
18. Eskişehirspor 18 4
Takımlar O P
1. M. United 19 40
2. Man City 18 38
3. Leicester City 19 38
4. Liverpool 19 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Aston Villa 17 29
9. Chelsea 19 29
10. Southampton 18 29
11. Arsenal 19 27
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Burnley 18 19
16. Newcastle 19 19
17. Brighton 19 17
18. Fulham 18 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 18 47
2. Real Madrid 19 40
3. Barcelona 19 37
4. Sevilla 19 36
5. Villarreal 20 34
6. Real Sociedad 20 31
7. Granada 20 28
8. Real Betis 20 27
9. Celta de Vigo 20 24
10. Cádiz 20 24
11. Levante 19 23
12. Getafe 18 23
13. Athletic Bilbao 18 21
14. Valencia 20 20
15. Eibar 20 20
16. Real Valladolid 20 20
17. Osasuna 20 19
18. Deportivo Alaves 20 18
19. Elche 18 17
20. Huesca 20 13