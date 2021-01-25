Virüsle artan sahte psikologlara karşı “tiyatral gösteriyle” uyarı

Yeni tip korona virüsle birlikte sanal alemde vakit geçirmenin artması ve vatandaşların doktora gitmeye korkmasıyla birlikte artan sahte psikologlara karşı vatandaşları uyarmak için bir psikolog ve profesyonel oyuncular tarafından “psiko tiyatral gösteri” sahnelenerek sosyal medyada yayımlandı.

Tüm dünyayı 13 aydır etkisi altına alan ve insanların sanal alemde daha fazla vakit geçirmesine neden olan yeni tip korona virüs dolandırıcıların da mesken tuttuğu alanların başında gelmeye başladı. Virüs nedeniyle hastanelere gitmeye korkarak hastalığının tedavisini sanal alemde aramaya başlayan vatandaşların özellikle kendisinin psikolog olduğunu söyleyen dolandırıcıların ağına düştüğü görüldü. Bu durumun önüne geçmek isteyen Psikolog Gürdal Görhan, kendisinin yazıp yönettiği, oynadığı ve şarkılarını yazdığı “Ya psikoloğum sahteyse” adlı psiko tiyatral gösteri profesyonel tiyatro oyuncuları Sertaç Yekeboğa, Miraç Bulat’ın oynadığı ve müziklerinin Ahmet Ferhat Altungök tarafından sahnelendi.

Oyunda sanal alemde sahte psikologların vatandaşları nasıl dolandırdığını komik bir şekilde anlatarak vatandaşların dikkatini çekmeye çalıştıklarını belirten Gürdal Görhan bu oyunu da yine vatandaşların çok yoğun olarak kullandığı sosyal medyada yayımlayarak onlara ulaşmaya çalıştı. Gürhan, "Biz bunlarla ilgili kara mizah türünde insanları hem güldürmek hem de düşündürmek yoluyla bir psiko tiyatral oyun sahneleyip sosyal medyada yayınladık. Buradaki amacımız, nasıl insanlar dişi ağrıdığında diş hekimine veya ameliyatı varsa cerraha gidiyorsa, burada da istediğimiz ruh sağlığı problemi olduğunda psikiyatri, psikolog ya da psikolojik danışmanlık gibi gerçek meslek elemanlarına gitmesidir. Bu konuyu direk anlatmak yerine işin içine biraz tiyatro koyduk ve psikolojiyi ekledik böylece insanlara sunmuş olduk” dedi.

Görhan videoyu izleyenlerin çok eğleneceğini ve bir o kadar da düşüneceğinin altını çizerek şöyle devam etti:

“Sosyal medyada insanların direk konuşması çok ilgi çekmiyor ama daha eğlenceli şeyler ilgi çekiyor bu yüzden biz bu videoların devamını getireceğiz. Kara mizahla, bütün psikolojik konuları daha ilgi çekici hale getirmek istiyoruz. Sosyal medyayı açtığınızda biri size ışık göndereceğim, şifa vereceğim ya da enerji vereceğim bana gelmenize gerek yok online tedavi edeceğim ve travmanızı 10 dakikada bitireceğim diyenler varsa bunlar gerçek dışıdır. Gerçek olan şu, eğer ruh sağlığı problemi yaşıyorsanız psikolog, psikiyatri, psikolojik danışman, çocuk gelişimciler ya da sosyal hizmet uzmanları gibi devletin yetkilendirdiği diploması olan bu konuda eğitim almış insanlardır onun dışındakilere gitmeyin.”

İnsanların sosyal medyada 10 dakikada bütün sorunlarının biteceğini zannettiğini anlatan Görhan, “Gerçek bir doktora gittiğinizde doktor size, bana tedavi için gelmek zorundasınız diyor. Ayaküstü sizi kimse ameliyat yapamaz bunun bir prosedürü vardır ve bunu yapan doktordur. Bizim işimizde de ben psikolog olarak sizin tedavinizi 1 dakikada çözeceğim ya da 2 seansta bitireceğim diyemem. Videoyu izleyen insanlar bize diyor ki, hocam bu konuları nerede buldunuz, biz bu konuların hepsini internette bulduk. Mesela sahte bir psikoloğun, ben bu işi çözerim ama evinizi alırım haberi şu an internette var. Dişiniz ağrıdığında siz bunu sosyal medyada çözemezsiniz ama internette biri size 5 dakikada geçireceğim o ağrıyı diyorsa bu sahte şifacıdır” diye konuştu.